Илон Маск: Орбитал маълумотлар марказлари Starlink сунъий йўлдошларидан соддароқ
SpaceX раҳбари Илон Маск келажакдаги сунъий интеллект учун мўлжалланган орбитал маълумотларни қайта ишлаш марказлари (ДТС) ҳозирги Starlink алоқа сунъий йўлдошларига қараганда анча содда бўлишини маълум қилди. Маскнинг сўзларига кўра, Starlink В3 сунъий йўлдоши ўта мураккаб тизим ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Шу билан бирга, орбитал СИ-маркази асосан қуёш панеллари, радиаторли совутиш тизими, асосий ҳисоблаш ускуналари ва лазерли алоқа каналларидан иборат бўлади. Лазерли каналлар Starlink тармоғига уланишни ва у орқали маълумотларни Ерга узатишни таъминлайди. Алоқа сунъий йўлдошлари билан солиштирганда, бундай инфратузилма муҳандислик нуқтаи назаридан камроқ мураккаб кўринади.
Ҳисоблаш қувватларини бевосита орбитага жойлаштириш ғояси бир неча йилдан бери муҳокама қилинмоқда. Бу деярли чексиз қуёш энергиясидан фойдаланиш ва ердаги маълумотлар марказларига тушадиган юкламани камайтириш имконини беради. Йил бошида SpaceX компанияси xAI лойиҳасини қўшиб олганини эълон қилди, бу эса коинотдаги ДТСларни ҳақиқатга айлантиришга хизмат қилади.
Янги Starlink В3 сунъий йўлдошлари В2 версиясига қараганда 10 баравар кўпроқ ўтказувчанлик қобилиятини таъминлайди — ҳар бири 1 Тбит/с дан ортиқ тезликда ишлай олади. Режага кўра, қурилмалар сони ҳам 10 баравар кўпайтирилади, натижада бутун тизимнинг умумий сиғими 100 баравардан кўпроққа ошади.
…