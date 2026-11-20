Зеленский Украина учун келаси йилга 115 млрд евро талаб қилди: маблағ қаерга сарфланади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Украина президенти Владимир Зеленский мамлакатнинг келгуси йилдаги мудофаа салоҳияти ва молиявий барқарорлигини таъминлаш учун халқаро ҳамкорлардан 115 миллиард евро маблағ ажратилишини сўради.
- Берлинда бўлиб ўтган «Ихтиёрий коалиция» учрашувида ушбу маблағлар ҳарбий ёрдам, буджет харажатлари ҳамда энергетика инфратузилмасини ҳимоя қилишга йўналтирилиши таъкидланди.
Украина президенти Владимир Зеленский мамлакатнинг келгуси йилдаги эҳтиёжлари учун халқаро ҳамкорлардан 115 миллиард евро (тахминан 126 миллиард доллар) маблағ зарурлигини маълум қилди. Бу ҳақда у 19 ноябрь куни Берлинда «Ихтиёрий коалиция» давлатлари вакиллари билан ўтказилган учрашувдан кейин журналистларга гапирди. Киев учун бу маблағлар урушни давом эттириш, мудофаа салоҳиятини сақлаш ва давлатнинг молиявий барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.
Зеленскийнинг таъкидлашича, Украина ўз эҳтиёжлари ҳақида Европа Иттифоқи ва халқаро ҳамкорларга маълум қилган. Президент бу жуда катта сумма эканини тан олган, бироқ мамлакат уруш шароитида эканини эслатган.
«Пул ҳақида гапиришга мажбур бўлаётганимиз учун узр, аммо биз урушдамиз», — дея унинг сўзларини келтиради Kyiv Independent.
Украина раҳбари келгуси йил учун зарур маблағларнинг бир қисми таъминланганини, қолган қисмини топиш устида ҳам иш олиб борилишини билдирган.
115 миллиард евро қаердан пайдо бўлди?
Зеленский маълум қилган 115 миллиард евро — Украинанинг келгуси йил учун халқаро ҳамкорлардан кутаётган умумий молиявий эҳтиёжидир. Бу маблағлар ҳарбий ёрдам, давлат бюджетини қўллаб-қувватлаш ва уруш шароитида мамлакатнинг асосий тизимлари фаолиятини таъминлаш учун зарур.
Европа комиссияси 2027 йилда Украинага қўшимча 45 миллиард евро ажратиш бўйича таклиф киритган. Ушбу маблағнинг 25 миллиард евроси ҳарбий ёрдамга, 20 миллиард евроси эса бюджет харажатларини қоплашга йўналтирилиши режалаштирилган.
Бундан ташқари, Европа Иттифоқининг Украинага мўлжалланган 90 миллиард евролик қўллаб-қувватлаш кредити ҳам мавжуд. Зеленскийнинг сўзларига кўра, келгуси йил учун зарур маблағларнинг асосий қисми таъминланиши кутилмоқда, бироқ қўшимча ресурсларни топиш вазифаси ҳали долзарблигича қолмоқда.
«Ихтиёрий коалиция» нима ва унинг мақсади қандай?
Берлиндаги учрашув «Ихтиёрий коалиция» доирасида ташкил этилди. Бу — Россия билан урушда Украинага ёрдам бериш ва ҳарбий ҳаракатлар тугаганидан кейин мамлакат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган халқаро ҳамкорлик формати.
Коалициянинг «ихтиёрий» деб аталиши бежиз эмас. У мажбурий аъзоликка асосланган халқаро ташкилот эмас. Давлатлар ўз сиёсий позицияси ва имкониятларидан келиб чиқиб, Украинага ҳарбий, молиявий, дипломатик ёки бошқа йўналишларда кўмак беришда иштирок этади.
Форматга Франция ва Буюк Британия ҳамраислик қилади. Германия эса асосий иштирокчилардан бири сифатида жараёнда фаол қатнашмоқда.
2026 йил 19 ноябрь куни Берлинда Германия канцлери Фридрих Мерц мезбонлигида коалициянинг навбатдаги учрашуви бўлиб ўтди. Унда 40 дан ортиқ иштирокчи шахсан ва онлайн тарзда қатнашди. Учрашувда Франция президенти Эммануэль Макрон, Буюк Британия бош вазири Энди Бёрнэм, Украина президенти Владимир Зеленский ва бошқа давлатлар вакиллари иштирок этди.
Украина учун пулдан ташқари яна қандай ёрдам керак?
Берлиндаги музокараларда молиявий масалалар билан бир қаторда Украина ҳаво мудофаасини кучайтириш, энергетика инфратузилмасини ҳимоя қилиш ва келажакдаги хавфсизлик кафолатлари ҳам муҳокама қилинди.
Зеленскийнинг айтишича, Россиянинг баллистик ракеталар ва реактив дронлардан фойдаланган ҳолдаги ҳужумлари кучайгани сабабли Украина шаҳарлари, энергетика объектлари, кўприклар ва логистика тизимини ҳимоя қилиш устувор вазифа бўлиб қолмоқда.
Учрашувда АҚШ президентининг махсус вакиллари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнер ҳам иштирок этди. Европа давлатлари вакиллари эса келгуси тинчлик музокараларида Европа ҳамда Украинанинг манфаатлари ҳисобга олиниши зарурлигини таъкидлади.
Коалиция иштирокчилари Украинага узоқ муддатли ҳарбий ва молиявий ёрдамни давом эттириш, ҳаво мудофаасини кучайтириш ҳамда хавфсизлик кафолатларини ишлаб чиқиш бўйича ҳамкорликни давом эттиришга келишиб олди.
Берлиндаги учрашувдан кейин эълон қилинган қўшма баёнотда ҳам Украинага ҳарбий, молиявий ва дипломатик ёрдамни давом эттириш мажбурияти тасдиқланди.
Шу тариқа, Киевнинг келгуси йил учун 115 миллиард евро талаб қилиши Украина олдида турган муаммо фақат фронтдаги вазият билан чекланмаслигини кўрсатмоқда. Мамлакат учун ҳарбий ҳимоя билан бирга иқтисодиётни сақлаб қолиш, давлат бюджетини молиялаштириш ва урушдан кейинги хавфсизлик тизимини шакллантириш ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…