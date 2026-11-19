Мерц Украина бўйича тўрт томонлама музокаралар ўтказилишини эълон қилди
Украинадаги урушни тугатиш бўйича дипломатик ҳаракатларда янги формат пайдо бўлиши мумкин. Германия канцлери Фридрих Мерц Россия, Украина, АҚШ ва Европа вакиллари иштирокида тўрт томонлама музокаралар ўтказиш режаси ҳақида маълум қилди. Учрашув учун нейтрал ҳудуд изланаётгани айтилмоқда, бироқ унинг аниқ санаси ва жойи ҳозирча белгиланмаган.
Мерц бу ҳақда Берлинда «хоҳловчилар коалицияси» иштирокчилари билан учрашув натижалари бўйича ўтказилган матбуот анжуманида маълум қилди. Германия канцлерининг сўзларига кўра, томонлар музокараларни яқин вақтларда ташкил этиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Музокаралар учун БАА варианти ҳам кўриб чиқилмоқда
Фридрих Мерцнинг таъкидлашича, бўлажак учрашув учун нейтрал жой танлаш масаласи муҳокама қилинмоқда. У эҳтимолий манзиллардан бири сифатида Бирлашган Араб Амирликларини тилга олди.
«Бу, масалан, Бирлашган Араб Амирликларида бўлиши мумкин. Бу орқали умумий Европа позициямизни тақдим этиш имконига эга бўламиз», — деди Германия канцлери.
Мерцнинг баёнотига кўра, музокаралар Россиянинг ҳам жараёнга қўшилиши умидида ташкил этилиши режалаштирилмоқда. Бироқ Москва мазкур форматдаги учрашувда иштирок этишга расман розилик билдиргани ҳақида ҳозирча маълумот йўқ.
Европа томони эса Украина суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини сақлаш, мамлакат учун мустаҳкам хавфсизлик кафолатларини таъминлаш ҳамда уни Европа хавфсизлик тизимига интеграция қилиш масалаларини устувор деб ҳисобламоқда.
Европа музокараларга кимларни юбориши мумкин?
Politico нашри маълумотларига кўра, Европа Иттифоқи экспертлар даражасидаги Россия билан музокараларда иштирок этиши мумкин бўлган делегация таркиби бўйича ҳам келишувга эришган.
Европа томонидан E5 гуруҳи — Германия, Франция, Буюк Британия, Италия ва Польша вакиллари, шунингдек, Европа комиссияси ҳамда Европа кенгаши вакиллари қатнашиши кутилмоқда.
Европа давлатлари ўртасида музокараларда ким иштирок этиши масаласи бўйича бир неча ҳафта давомида келишмовчиликлар бўлгани айтилмоқда. Бироқ тақдим этилган маълумотларга кўра, Дублиндаги норасмий саммитдан кейин делегация таркиби бўйича келишувга эришилган.
Европанинг ушбу форматда иштирок этиши қитъа давлатлари Украина бўйича дипломатик жараёнларда ўз позициясини мустақил равишда тақдим этишга интилаётганини англатади.
Европа Украина тақдири муҳокамасидан четда қолмасликни истайди
Музокаралар атрофидаги дипломатик ҳаракатлар Европа давлатларининг Украинадаги урушни тугатиш бўйича қарорлар қабул қилиш жараёнида бевосита иштирок этиш истагини яна бир бор кўрсатмоқда.
Берлиннинг позициясига кўра, Украина ҳудудий яхлитлиги, хавфсизлик кафолатлари ва Европа хавфсизлик тизимидаги ўрни бўлажак муҳокамаларнинг муҳим йўналишларидан бўлиши керак.
Бироқ Россия, Украина, АҚШ ва Европа иштирокидаги тўрт томонлама учрашув ҳали режалаштирилаётган формат сифатида тилга олинмоқда. Музокараларнинг аниқ санаси, манзили, иштирокчиларнинг расмий таркиби ва кун тартиби бўйича якуний келишувлар эълон қилинмаган.
Шу сабабли дипломатик ташаббусни ҳозирча урушни тугатиш бўйича эришилган келишув эмас, балки эҳтимолий музокаралар форматига оид баёнот сифатида баҳолаш лозим.
Муҳаррирлик изоҳи: Европа делегацияси ва тўрт томонлама форматга оид айрим тафсилотлар тақдим этилган манба маълумотларига асосланди. Улар расмий тасдиқланган якуний қарор сифатида эмас, эҳтиёткор атрибуция билан берилди. Германиянинг Европа иштирокидаги музокаралар ҳақидаги аввалги баёнотлари ҳам дипломатик жараёнда Европа иштироки масаласи муҳокама қилинаётганини кўрсатади.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…