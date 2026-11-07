“Ўз мудофаамизда бўшлиқ пайдо бўлади”: Германия Киевга Patriot тизимини беришни тўхтатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия мудофаа вазири Борис Писториус мамлакатнинг қурол-яроғ захиралари чеклангани сабабли Украинага янги Патриот ракетага қарши мудофаа тизимларини етказиб беришни тўхтатди.
- Вазирнинг таъкидлашича, қўшимча ёрдам кўрсатиш Бундесвернинг миллий хавфсизлиги ва мудофаа қобилиятига жиддий хавф солиши мумкин.
Германия мудофаа вазири Борис Писториус расмий Берлин Украинага янги Patriot ракетага қарши мудофаа тизимлари ва улар учун снарядларни бошқа етказиб бера олмаслигини маълум қилди.
Германия Мудофаа вазирлиги раҳбарининг таъкидлашича, қурол-яроғ захираларининг чеклангани сабабли кейинги таъминот бевосита мамлакатнинг ўз миллий хавфсизлиги ва мудофаа қобилиятига жиддий раҳна солиши мумкин.
«Бор имкониятни бердик»: Писториуснинг баёноти
Funke медиагуруҳига берган интервюсида Германия мудофаа вазири вазият қанчалик оғир эканини очиқ тан олди:
Таъминотдаги чеклов: «Таъминот масаласи, айниқса ракетага қарши мудофаа учун мўлжалланган Patriot тизимлари билан боғлиқ ҳолат жуда мураккаб кечмоқда. Германия аллақачон Украинага бир нечта комплекс ва улар учун кўплаб бошқариладиган ракеталарни топширди. Ҳозирда бошқа қўшимча тизимлар етказиб берилмайди», — деди Писториус;
Ўз хавфсизлиги учун хатар: Вазирнинг қўшимча қилишича, Киевга яна қўшимча мудофаа воситаларини ажратиш бевосита Бундесвернинг ўз мудофаасида бўшлиқлар (тирқишлар) келтириб чиқариши мумкин;
Берлиннинг чегараси: Германия Украинанинг энг йирик ҳарбий донорларидан бири бўлиб қолаётган бўлса-да, зенит-ракета комплекслари захираси стратегик чегарага етганини билдирди.
Киев осмони очиқ қолмоқдами? Ракета тақчиллигининг хавфи
Германия томонидан таъминотнинг тўхтатилиши Украинада ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими кескин заифлашган бир пайтда содир бўлмоқда:
Зеленскийнинг эътирофи: Украина Президенти Владимир Зеленский илгари мамлакат бўйлаб зенит ракеталари танқислиги туфайли Украина Қуролли кучлари Россиянинг баллистик ракеталарини уриб туширишда жиддий ожизликка дуч келаётганини тан олган эди;
«Уруш давридаги энг ёмон ҳолат»: Украина Олий Радасининг Миллий хавфсизлик, мудофаа ва разведка масалалари бўйича қўмитаси раҳбари Егор Чернев Украинада ПВО тизимлари билан боғлиқ вазият тўлиқ миқёсли ҳарбий ҳаракатлар бошланганидан буён энг ёмон даражага тушиб қолганини расман маълум қилган.
Ғарб иттифоқчиларининг янги ҳаво мудофаа воситаларини юбора олмаслиги Украинанинг критик инфратузилма объектлари ва шаҳарларини ракета зарбаларидан ҳимоя қилиш имкониятини сезиларли даражада пасайтириши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…