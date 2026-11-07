“Ўз мудофаамизда бўшлиқ пайдо бўлади”: Германия Киевга Patriot тизимини беришни тўхтатди

·16·Дунё
“Ўз мудофаамизда бўшлиқ пайдо бўлади”: Германия Киевга Patriot тизимини беришни тўхтатди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германия мудофаа вазири Борис Писториус мамлакатнинг қурол-яроғ захиралари чеклангани сабабли Украинага янги Патриот ракетага қарши мудофаа тизимларини етказиб беришни тўхтатди.
  • Вазирнинг таъкидлашича, қўшимча ёрдам кўрсатиш Бундесвернинг миллий хавфсизлиги ва мудофаа қобилиятига жиддий хавф солиши мумкин.

Германия мудофаа вазири Борис Писториус расмий Берлин Украинага янги Patriot ракетага қарши мудофаа тизимлари ва улар учун снарядларни бошқа етказиб бера олмаслигини маълум қилди.

Германия Мудофаа вазирлиги раҳбарининг таъкидлашича, қурол-яроғ захираларининг чеклангани сабабли кейинги таъминот бевосита мамлакатнинг ўз миллий хавфсизлиги ва мудофаа қобилиятига жиддий раҳна солиши мумкин.

«Бор имкониятни бердик»: Писториуснинг баёноти

Funke медиагуруҳига берган интервюсида Германия мудофаа вазири вазият қанчалик оғир эканини очиқ тан олди:

  • Таъминотдаги чеклов: «Таъминот масаласи, айниқса ракетага қарши мудофаа учун мўлжалланган Patriot тизимлари билан боғлиқ ҳолат жуда мураккаб кечмоқда. Германия аллақачон Украинага бир нечта комплекс ва улар учун кўплаб бошқариладиган ракеталарни топширди. Ҳозирда бошқа қўшимча тизимлар етказиб берилмайди», — деди Писториус;

  • Ўз хавфсизлиги учун хатар: Вазирнинг қўшимча қилишича, Киевга яна қўшимча мудофаа воситаларини ажратиш бевосита Бундесвернинг ўз мудофаасида бўшлиқлар (тирқишлар) келтириб чиқариши мумкин;

  • Берлиннинг чегараси: Германия Украинанинг энг йирик ҳарбий донорларидан бири бўлиб қолаётган бўлса-да, зенит-ракета комплекслари захираси стратегик чегарага етганини билдирди.

Киев осмони очиқ қолмоқдами? Ракета тақчиллигининг хавфи

Германия томонидан таъминотнинг тўхтатилиши Украинада ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими кескин заифлашган бир пайтда содир бўлмоқда:

  • Зеленскийнинг эътирофи: Украина Президенти Владимир Зеленский илгари мамлакат бўйлаб зенит ракеталари танқислиги туфайли Украина Қуролли кучлари Россиянинг баллистик ракеталарини уриб туширишда жиддий ожизликка дуч келаётганини тан олган эди;

  • «Уруш давридаги энг ёмон ҳолат»: Украина Олий Радасининг Миллий хавфсизлик, мудофаа ва разведка масалалари бўйича қўмитаси раҳбари Егор Чернев Украинада ПВО тизимлари билан боғлиқ вазият тўлиқ миқёсли ҳарбий ҳаракатлар бошланганидан буён энг ёмон даражага тушиб қолганини расман маълум қилган.

Ғарб иттифоқчиларининг янги ҳаво мудофаа воситаларини юбора олмаслиги Украинанинг критик инфратузилма объектлари ва шаҳарларини ракета зарбаларидан ҳимоя қилиш имкониятини сезиларли даражада пасайтириши кутилмоқда.

Борис ПисториусPatriot тизимлариУкраина-Россия урушиБундесвер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихда илк бор ярадор аскар дрон орқали эвакуация қилинди Тарихда илк бор ярадор аскар дрон орқали эвакуация қилинди28 октябр 17:18“Биз бу тирқишни ёпдик”: Маск Украинанинг Starlink орқали ҳужум қилишига қарши чиқди“Биз бу тирқишни ёпдик”: Маск Украинанинг Starlink орқали ҳужум қилишига қарши чиқди26 октябр 11:40Ҳиндистон Украина уруши бўйича ўз сулҳ режасини тақдим этди - нималар таклиф қилинди?Ҳиндистон Украина уруши бўйича ўз сулҳ режасини тақдим этди - нималар таклиф қилинди?7 октябр 22:08Германия фуқароларни урушга тайёр туришга чақирди — шошилинч ва кескин баёнот!Германия фуқароларни урушга тайёр туришга чақирди — шошилинч ва кескин баёнот!19 сентябр 17:15Пентагон 21 млрд долларлик шартнома тузди: АҚШ армиясида қурол танқислиги бошландими?Пентагон 21 млрд долларлик шартнома тузди: АҚШ армиясида қурол танқислиги бошландими?29 сентябр 10:06АҚШ Украинага 2,1 миллиард долларлик Patriot ракеталарини сотишни маъқулладиАҚШ Украинага 2,1 миллиард долларлик Patriot ракеталарини сотишни маъқуллади31 октябр 12:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Ухлаб қолиш арафасида нега бирдан чўчиб уйғониб кетамиз?
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Ғозлар нега осмонда V шаклида учади? Бунинг ортида қандай сир бор?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди