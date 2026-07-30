John Stones Arrives in Milan: English Defender Joins Inter

·35·Sport
John Stones Arrives in Milan: English Defender Joins Inter

Angliya terma jamoasining tajribali himoyachisi Jon Stounz Italiyaga yetib kelib, amaldagi A Seriya chempioni Inter bilan shartnoma imzolashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Manchester Siti klubi bilan amaldagi shartnomasi yakunlangach, erkin agentga aylangan 32 yoshli futbolchi Milan shahriga kelib tushdi va u yerda OAV xodimlari hamda muxlislar tomonidan kutib olindi. Sky Italia maʼlumotiga koʻra, futbolchi bugunning oʻzida tibbiy koʻrikdan oʻtib, Milliy olimpiya qoʻmitasidan (CONI) sport fitnes sertifikatini olishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ettixad stadionida oʻtgan oʻn yillik davomida ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan Jon Stounz oʻz faoliyatida yangi sahifa ochishga shaylanmoqda. Italiya chempionatidagi ushbu chaqiruv haqida gapirar ekan, futbolchi oʻzining xursandchiligini yashirmadi. "Bu yerda ekanligimdan juda xursandman, kattakon rahmat. Tez orada koʻrishamiz, chao", — deya qisqacha izoh berdi himoyachi San-Sirorga yetib kelgach.

Shartnoma shartlari va tajribali himoyachining ahamiyati

Barcha rasmiyatchiliklar yakunlangach, Jon Stounz har bir mavsum uchun 4 million yevro maosh toʻlanadigan ikki yillik shartnomaga imzo chekishi kutilmoqda. Ushbu transfer Inter bosh murabbiyi Kristian Kivuning himoya chizigʻini kuchaytirish yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Klub rahbariyati Skudettuni muvaffaqiyatli himoya qilish uchun aynan shunday xalqaro maydonda katta tajribaga ega boʻyicha oʻyinchilarga tayanmoqda.

Manchester Siti safida oʻtkazgan yillari davomida Jon Stounz jami 20 ta yirik sovrinni qoʻlga kiritgan boʻlib, ular orasida oltita APL chempionligi va Chempionlar ligasi kubogi ham bor. Kivuning himoya chizigʻiga bunday gʻolibona mentalitetni olib kirishi jamoa uchun katta foyda keltirishi kutilmoqda. Biroq, klubning transfer bozoridagi faolligi shu bilan cheklanib qolmaydi.

Transfer bozoridagi keyingi rejalar va jarohatlar tarixi

Inter sport direktori Pyero Auzilio Tottenxem sardori Kristian Romero bilan muzokaralar olib borilayotganini tasdiqlagan. Agar Benjamin Pavard yozgi transfer oynasida jamoani tark etadigan boʻlsa, milanliklar ham Jon Stounz, ham Argentinaning 2022-yilgi jahon chempionini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkin. Shuningdek, qanot himoyasini kuchaytirish uchun Ded Spens ustuvor nishon sifatida belgilangani xabar qilinmoqda.

Taʼkidlash joizki, 2025/26-yilgi mavsum Jon Stounz uchun jismoniy muammolar sababli qiyin kechgan edi. Son va boldir qismidagi jarohatlar uning barcha musobaqalarda atigi 18 ta uchrashuvda maydonga tushishiga sabab boʻldi. Shunga qaramay, u JChda Angliya terma jamoasi safida beshta oʻyin oʻtkazib, uchinchi oʻrinni egalashda oʻz hissasini qoʻshdi. Inter tibbiy xodimlari bugungi koʻrikda futbolchining jismoniy holatiga alohida eʼtibor qaratishadi va yangi muhit unga jarohatlarni unutishga yordam berishiga umid qilmoqda.

John StonesInterSerie AManchester CityTransfers
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Chelsea sign France defender Maxence LacroixChelsea sign France defender Maxence LacroixToday, 16:13Leon Goretzka offered himself to Barcelona, but Deco said noLeon Goretzka offered himself to Barcelona, but Deco said noToday, 15:39Karim Adeyemi states he is not afraid of competition with Lamine YamalKarim Adeyemi states he is not afraid of competition with Lamine YamalToday, 14:54Carlo Ancelotti Reacts to Neymar's Retirement from National TeamCarlo Ancelotti Reacts to Neymar's Retirement from National TeamToday, 13:31Bayern Sporting Director Expresses Dissatisfaction with FIFA's IdeaBayern Sporting Director Expresses Dissatisfaction with FIFA's IdeaToday, 12:36What Did Husanov Say After Signing a New Contract with Manchester City?What Did Husanov Say After Signing a New Contract with Manchester City?Today, 12:36
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
Fabio Cannavaro: "This story isn't over, I have only one regret"
Fabio Cannavaro: "This story isn't over, I have only one regret"
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Uzbek defender heads to the Bundesliga: Transfer fee revealed
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans