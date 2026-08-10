Uzbekistan’s Wrestlers Shine in China with 9 Medals

·70·Sport
Uzbekistan’s Wrestlers Shine in China with 9 Medals

O‘zbekiston sport kurashlari terma jamoasi Xitoyda o‘tkazilgan xalqaro musobaqani salmoqli natija bilan yakunladi. Syan shahri mezbonlik qilgan China–Central Asia Elite Wrestling Tournament turnirida o‘zbekistonlik polvonlar jami 9 ta medal — 3 ta oltin, 2 ta kumush va 4 ta bronza qo‘lga kiritdi.

Ayniqsa uch vazn toifasida O‘zbekiston vakillarining shohsupaning eng yuqori pog‘onasiga ko‘tarilgani terma jamoaning musobaqadagi muvaffaqiyatini yanada yorqin qildi.

Uch nafar polvon chempion bo‘ldi

O‘zbekiston hisobidagi uchta oltin medalni Aktenge Keunimjayeva, Begijon Qo‘ldoshev va Sherzod Poyonov qo‘lga kiritdi.

50 kg vazn toifasida Aktenge Keunimjayeva barcha raqiblarini ortda qoldirib, chempionlikka erishdi.

74 kgda Begijon Qo‘ldoshev, 97 kg vaznda esa Sherzod Poyonov musobaqani birinchi o‘rinda yakunladi.

Shu tariqa, O‘zbekiston terma jamoasi Syanda uch bor oltin medal sharafiga sazovor bo‘ldi.

Yana ikki sportchi finalgacha yetib bordi

65 kg vazn toifasida Sanjarbek Rustambekov finalga qadar muvaffaqiyatli yo‘l bosib, kumush medalga ega chiqdi.

Og‘ir vazn — 125 kgda ishtirok etgan Namoz Abdurashidov ham hal qiluvchi bellashuvgacha yetib bordi va musobaqani ikkinchi o‘rinda yakunladi.

Bu natijalar O‘zbekistonning umumiy medallar sonini yanada oshirdi.

To‘rtta bronza ham O‘zbekiston hisobiga yozildi

Terma jamoa vakillari yana to‘rt vazn toifasida shohsupaga ko‘tarildi. 57 kgda Nodirbek Jumanazarov, 74 kgda Muhammadrasul Qo‘ldoshev, 86 kgda Bobur Islomov va 125 kgda Sardorbek Xolmatov bronza medallarini qo‘lga kiritdi.

Qizig‘i, 74 va 125 kg vazn toifalarida O‘zbekistonning bir nechta vakili sovrindorlar safidan joy oldi.

O‘zbekistonning Syandagi natijasi

Terma jamoaning yakuniy hisobi quyidagicha bo‘ldi:

  • Oltin — 3 ta: Aktenge Keunimjayeva (50 kg), Begijon Qo‘ldoshev (74 kg), Sherzod Poyonov (97 kg).

  • Kumush — 2 ta: Sanjarbek Rustambekov (65 kg), Namoz Abdurashidov (125 kg).

  • Bronza — 4 ta: Nodirbek Jumanazarov (57 kg), Muhammadrasul Qo‘ldoshev (74 kg), Bobur Islomov (86 kg), Sardorbek Xolmatov (125 kg).

Jami — 9 ta medal.

Xalqaro turnirda muhim natija

China–Central Asia Elite Wrestling Tournament musobaqasi o‘zbekistonlik kurashchilar uchun navbatdagi xalqaro sinov bo‘ldi. Terma jamoaning bir vaqtning o‘zida to‘qqizta sovrin qo‘lga kiritishi sportchilarning turli vazn toifalarida raqobatbardosh ekanini ko‘rsatdi.

Eng muhimi, O‘zbekiston vakillari nafaqat medallar sonini ko‘paytirdi, balki uchta vaznda chempionlikni ham qo‘lga kiritdi.

Syandagi turnir yakunlandi, ammo o‘zbekistonlik polvonlarning 3 ta oltin bilan qaytishi keyingi xalqaro startlar oldidan yaxshi signal bo‘ldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

UzbekistanChinaXi'anAktenge KeunimjayevaBegijon Qoldoshev
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Ronald Araújo Joins Liverpool from Barcelona and Shares Luis Suárez’s AdviceRonald Araújo Joins Liverpool from Barcelona and Shares Luis Suárez’s AdviceToday, 02:40Barcelona Could Beat Real Madrid to Rodri TransferBarcelona Could Beat Real Madrid to Rodri TransferToday, 02:34Micky van de Ven Signs New Contract with TottenhamMicky van de Ven Signs New Contract with TottenhamToday, 02:18Endrick clarifies his future: The Brazilian will stay at Real MadridEndrick clarifies his future: The Brazilian will stay at Real MadridToday, 01:32Inter Reopen Djed Spence Transfer PursuitInter Reopen Djed Spence Transfer PursuitToday, 01:11English League Cup: Chelsea to Face Luton TownEnglish League Cup: Chelsea to Face Luton TownToday, 00:58
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Sport news

Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
Cristiano Ronaldo relaxes with his family after World Cup defeat
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The reason behind Abduqodir Husanov's early marriage revealed
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
The terrifying fate of the star who eliminated Uzbekistan from the 2026 World Cup
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Shakira reveals who she asked for help to reach Mbappe
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Lamine Yamal reveals what Messi told him after the final
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Erling Haaland returns from the USA with a bizarre souvenir: Manchester City star surprises fans
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'
Surprise move from City: Maresca puts 25 players on the 'market'
A 12-Day Risk Turns Into a Championship: Muradov Makes History (Video)
A 12-Day Risk Turns Into a Championship: Muradov Makes History (Video)