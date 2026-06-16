New prices announced for MacBook Air laptops

·28·Technology
New prices announced for MacBook Air laptops

According to seller data, today's prices for MacBook Air laptops have been announced.

Calculations are conditionally based on an exchange rate of 1 dollar = 12,000 soums. Prices may change daily depending on the exchange rate and market conditions.

MacBook Air M1 13.3-inch (2020)

  • 8/256 GB — 699 dollars (approx. 8.88 mln soums)

MacBook Neo 2026 (new model)

  • 8/256 GB — 599 dollars (approx. 7.61 mln soums)

  • 8/512 GB — 709 dollars (approx. 9.00 mln soums)

MacBook Air M2 13.6-inch (2022)

  • 8/512 GB — 789 dollars (approx. 10.02 mln soums)

  • 16/256 GB — 819 dollars (approx. 10.40 mln soums)

MacBook Air M3 13.6-inch (2024)

  • 8/256 GB — 829 dollars (approx. 10.53 mln soums)

  • 8/512 GB — 899 dollars (approx. 11.42 mln soums)

  • 16/256 GB — 899 dollars (approx. 11.42 mln soums)

  • 16/512 GB — 1,059 dollars (approx. 13.45 mln soums)

  • 24/512 GB — 1,149 dollars (approx. 14.59 mln soums)

MacBook Air M2 15-inch (2023)

  • 8/512 GB — 999 dollars (approx. 12.69 mln soums)

  • 16/512 GB — 1,410 dollars (approx. 17.91 mln soums)

  • 16/1 TB — 1,700 dollars (approx. 21.59 mln soums)

MacBook Air M3 15-inch (2024)

  • 8/256 GB — 999 dollars (approx. 12.69 mln soums)

  • 8/512 GB — 1,229 dollars (approx. 15.61 mln soums)

  • 16/256 GB — 1,039 dollars (approx. 13.20 mln soums)

  • 24/256 GB — 1,199 dollars (approx. 15.23 mln soums)

  • 16/512 GB — 1,319 dollars (approx. 16.75 mln soums)

  • 24/512 GB — 1,299 dollars (approx. 16.50 mln soums)

MacBook Air M4 13-inch (2025)

  • 16/256 GB — 959 dollars (approx. 12.18 mln soums)

  • 16/512 GB — 1,029 dollars (approx. 13.07 mln soums)

  • 16/1 TB — 1,549 dollars (approx. 19.67 mln soums)

  • 24/512 GB — 1,309 dollars (approx. 16.62 mln soums)

MacBook Air M4 15-inch (2025)

  • 16/256 GB — 1,099 dollars (approx. 13.96 mln soums)

  • 16/512 GB — 1,219 dollars (approx. 15.48 mln soums)

  • 16/1 TB — 1,699 dollars (approx. 21.58 mln soums)

  • 24/512 GB — 1,619 dollars (approx. 20.56 mln soums)

MacBook Air M5 13-inch (2026, new model)

  • 16/512 GB — 1,039 dollars (approx. 13.20 mln soums)

  • 16/1 TB — 1,219 dollars (approx. 15.48 mln soums)

MacBook Air M5 15-inch (2026, new model)

  • 16/512 GB — 1,229 dollars (approx. 15.61 mln soums)

  • 16/1 TB — 1,539 dollars (approx. 19.55 mln soums)

  • 24/1 TB — 1,889 dollars (approx. 23.99 mln soums)


The site does not guarantee purchase at these prices; information is provided for reference only.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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