New prices announced for MacBook Air laptops
According to seller data, today's prices for MacBook Air laptops have been announced.
Calculations are conditionally based on an exchange rate of 1 dollar = 12,000 soums. Prices may change daily depending on the exchange rate and market conditions.
MacBook Air M1 13.3-inch (2020)
8/256 GB — 699 dollars (approx. 8.88 mln soums)
MacBook Neo 2026 (new model)
8/256 GB — 599 dollars (approx. 7.61 mln soums)
8/512 GB — 709 dollars (approx. 9.00 mln soums)
MacBook Air M2 13.6-inch (2022)
8/512 GB — 789 dollars (approx. 10.02 mln soums)
16/256 GB — 819 dollars (approx. 10.40 mln soums)
MacBook Air M3 13.6-inch (2024)
8/256 GB — 829 dollars (approx. 10.53 mln soums)
8/512 GB — 899 dollars (approx. 11.42 mln soums)
16/256 GB — 899 dollars (approx. 11.42 mln soums)
16/512 GB — 1,059 dollars (approx. 13.45 mln soums)
24/512 GB — 1,149 dollars (approx. 14.59 mln soums)
MacBook Air M2 15-inch (2023)
8/512 GB — 999 dollars (approx. 12.69 mln soums)
16/512 GB — 1,410 dollars (approx. 17.91 mln soums)
16/1 TB — 1,700 dollars (approx. 21.59 mln soums)
MacBook Air M3 15-inch (2024)
8/256 GB — 999 dollars (approx. 12.69 mln soums)
8/512 GB — 1,229 dollars (approx. 15.61 mln soums)
16/256 GB — 1,039 dollars (approx. 13.20 mln soums)
24/256 GB — 1,199 dollars (approx. 15.23 mln soums)
16/512 GB — 1,319 dollars (approx. 16.75 mln soums)
24/512 GB — 1,299 dollars (approx. 16.50 mln soums)
MacBook Air M4 13-inch (2025)
16/256 GB — 959 dollars (approx. 12.18 mln soums)
16/512 GB — 1,029 dollars (approx. 13.07 mln soums)
16/1 TB — 1,549 dollars (approx. 19.67 mln soums)
24/512 GB — 1,309 dollars (approx. 16.62 mln soums)
MacBook Air M4 15-inch (2025)
16/256 GB — 1,099 dollars (approx. 13.96 mln soums)
16/512 GB — 1,219 dollars (approx. 15.48 mln soums)
16/1 TB — 1,699 dollars (approx. 21.58 mln soums)
24/512 GB — 1,619 dollars (approx. 20.56 mln soums)
MacBook Air M5 13-inch (2026, new model)
16/512 GB — 1,039 dollars (approx. 13.20 mln soums)
16/1 TB — 1,219 dollars (approx. 15.48 mln soums)
MacBook Air M5 15-inch (2026, new model)
16/512 GB — 1,229 dollars (approx. 15.61 mln soums)
16/1 TB — 1,539 dollars (approx. 19.55 mln soums)
24/1 TB — 1,889 dollars (approx. 23.99 mln soums)
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