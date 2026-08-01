CATL introduces new battery that charges in 3 minutes and 44 seconds

·26·Technology
CATL introduces new battery that charges in 3 minutes and 44 seconds

Elektr transport vositalari va maishiy texnika uchun quvvat manbalarini ishlab chiqarish boʻyicha jahon yetakchisi boʻlgan CATL kompaniyasi 10 foizdan 80 foizgacha atigi 3 daqiqayu 44 soniyada quvvat ola oladigan yangi kichik quvvatli isteʼmolchi akkumulyatorini namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yutuq zamonaviy texnologiyalar yordamida elektr transport va mobil qurilmalarni quvvatlantirish vaqti endi daqiqalar bilan emas, balki soniyalar bilan oʻlchanadigan davrga kirib borayotganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Soʻnggi yillarda yirik avtoekspertlar va batareya ishlab chiqaruvchilar oʻrtasida oʻta tezkor quvvatlash texnologiyalari boʻyicha raqobat keskin tus oldi. Xususan, BYD kompaniyasi oʻzining Blade 2.0 akkumulyator modeli 10 foizdan 70 foizgacha quvvatni 5 daqiqada toʻldira olishini maʼlum qilgan edi. Biroq Geely bu koʻrsatkichni yaxshilab, oʻzining Golden Brick batareyasi xuddi shu hajm uchun 4 daqiqayu 22 soniya sarflashini eʼlon qilgandi.

Shunga qaramay, mazkur sohadagi yetakchilardan biri boʻlgan CATL bundan avval ham 8C tezlikda ishlovchi tijoriy akkumulyatorini namoyish etgan boʻlib, u 20 foizdan 80 foizgacha quvvatni 6 daqiqayu 48 soniyada olishi mumkin edi. Biroq kompaniyaning eng yangi isteʼmolchi uchun moʻljallangan kichik quvvatli ishlanmasi bu natijalarni ortda qoldirib, eng yuqori tezlikdagi koʻrsatkichlardan birini qayd etdi.

Bozor tendensiyalari va boshqa kompaniyalar yutuqlari

Qayd etilishicha, ushbu yangi akkumulyator hozircha bevosita avtomobillarda qoʻllanilmayapti, shu bois uni BYD va Geely kabi transport vositalarida allaqachon ishlatilayotgan texnologiyalar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri taqqoslab boʻlmaydi. Shunga qaramay, bu oddiy laboratoriya sharoitidagi sinov emas, balki real tezkor quvvatlash sharoitida sinovdan oʻtayotgan toʻlaqonli akkumulyator blokidir.

Bundan tashqari, bozorda faqat CATL emas, balki boshqa yirik oʻyinchilar ham shunday tezkor texnologiyalar ustida ishlamoqda. Jumladan, FAW guruhi yaqinda oʻz akkumulyatori 10 foizdan 70 foizgacha quvvatni 3 daqiqayu 41 soniyada olishini maʼlum qildi. Garchi bu CATL koʻrsatkichidan biroz farq qilsa-da, tafovut atigi bir necha soniyani tashkil etadi.

Mazkur tendensiyalarning barchasi bitta umumiy gʻoyaga borib taqaladi: endilikda energiya manbalarini toʻldirish vaqti soniyalar bilan hisoblanmoqda. Bu esa kelajakda elektr transport vositalaridan foydalanishni anʼanaviy yonilgʻi quyish shoxobchalarida mashina toʻldirishchalik tez va qulay jarayonga aylantirishini anglatadi.

CATLBatteryTechnologyElectric VehicleCharging
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Microsoft Optimizes Windows 11 for Computers with 8 GB RAMMicrosoft Optimizes Windows 11 for Computers with 8 GB RAMToday, 17:56Prices for iPhone 18 Pro Models Expected to Rise SharplyPrices for iPhone 18 Pro Models Expected to Rise SharplyToday, 16:57First details about the second-generation iPhone Air revealedFirst details about the second-generation iPhone Air revealedToday, 16:30From a Simple Apartment to One Billion Dollars in Revenue: The Story of Lectric eBikesFrom a Simple Apartment to One Billion Dollars in Revenue: The Story of Lectric eBikesToday, 15:27Roscosmos Reveals Secrets Behind Unique Soyuz Rocket Launch PhotographyRoscosmos Reveals Secrets Behind Unique Soyuz Rocket Launch PhotographyToday, 14:57Motorola is preparing to introduce its first Ultra-class smartwatchMotorola is preparing to introduce its first Ultra-class smartwatchToday, 14:20
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free