How Uber is building its empire in the autonomous vehicle market
Soʻnggi ikki yil davomida Uber kompaniyasi oʻttizdan ortiq avtonom transport texnologiyalari bilan shugʻullanuvchi korxonalar bilan strategik sheriklik oʻrnatib, ularga toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiyalar kiritib kelmoqda. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, bu qadamlar yirik transport platformasining xalqaro miqyosdagi ulkan rejalaridan dalolat beradi va kelgusida yoʻlovchi tashish bozorini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Oʻtmishdagi sinovlar va strategik burilishAslida, Uber oʻz vaqtida mustaqil ravishda avtonom transport texnologiyalarini ishlab chiqish va sinovdan oʻtkazish bilan shugʻullangan. Travis Kalanick rahbarligi davrida, 2014-yilda Uber Advanced Technologies Group (ATG) boʻlimi tuzilib, unga Carnegie Mellon universitetining robototexnika dasturidan oʻnlab tadqiqotchilar jalb qilingandi. Oradan ikki yil oʻtib, kompaniya sobiq Google muhandislari tomonidan asos solingan Otto oʻzi boshqariladigan yuk mashinalari стартаpini sotib olgan edi.
Biroq, 2016-yilda Kaliforniya, Pitsburg va Arizona koʻchalarida boshlangan sinov ishlari uchta keskin voqea ortidan toʻxtab qoldi. Bular Waymo kompaniyasining sud daʼvosi, 2017-yilda Kalanickning isteʼfoga chiqishi hamda 2018-yilda Arizomaning Tempe shahrida avtonom rejimdagi Volvo XC90 avtomobili ishtirokidagi piyodaning oʻlimi bilan yakunlangan fojiali halokat boʻldi. Mazkur fojeadan soʻng kompaniya oʻz faoliyatini butunlay qayta koʻrib chiqdi.
Yangi rahbarlik va bozorga qayta kirishDara Xosrowshahi kompaniya boshqaruvini qoʻlga olgach, Uber mutlaqo yangi strategiyaga oʻtdi. 2020-yilda kompaniya barcha yirik va tavakkalli loyihalardan voz kechib, haydovchilar boshqaruvidagi taksi va yetkazib berish kabi asosiy biznes yoʻnalishlariga eʼtibor qaratdi. Oʻsha paytda Uber ATG boʻlimi Aurora kompaniyasiga sotildi, shuningdek Lime va Joby Aviation kabi loyihalarga aktivlar berildi. Biroq, Uber bu kompaniyalardagi oʻz ulushlarini saqlab qoldi.
Oradan ikki yil oʻtib, Uber avtonom avtomobillar bozoriga yana asta-sekin qayta boshladi va 2024-yilga kelib bu boradagi kelishuvlar soni keskin ortdi. Jumladan, Uber ATG sotilgan vaqtdan buyon Aurora bilan yaqin aloqada boʻlib kelmoqda. Hozirgi kunda kompaniya regulyator maʼlumotlariga koʻra, Aurora aksiyalarining muhim qismiga egalik qiladi.
Bugungi hamkorliklar va kelajak istiqbollariTexnologik hamkorliklar doirasida yangi imkoniyatlar ochilmoqda. 2018-yilda mustaqil biznes sifatida ajratib olingan Uber Freight logistika kompaniyasi 2024-yil iyun oyida Aurora bilan koʻp yillik hamkorlik shartnomasini imzoladi. 2025-yil may oyiga kelib esa, ushbu kompaniyalar Aurora tomonidan boshqariladigan avtonom yuk mashinalari Dallas va Xyuston shaharlari orasida Uber Freight platformasi orqali qatnovlarni amalga oshirayotganini eʼlon qilishdi.
Avtonom transport sanoatining rivojlanishi global miqyosda logistika va yoʻlovchi tashish xizmatlarining tannarxini pasaytirib, xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Uber oʻzining keng tarmoqli ekotizimi orqali ushbu texnologiyalarni asosiy xizmatlariga integratsiya qilishni maqsad qilgan. TechCrunch nashri ushbu yoʻnalishdagi barcha oʻzgarishlarni muntazam ravishda kuzatib borishini taʼkidlaydi.
…