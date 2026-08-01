How Uber is building its empire in the autonomous vehicle market

·22·Technology
How Uber is building its empire in the autonomous vehicle market

Soʻnggi ikki yil davomida Uber kompaniyasi oʻttizdan ortiq avtonom transport texnologiyalari bilan shugʻullanuvchi korxonalar bilan strategik sheriklik oʻrnatib, ularga toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiyalar kiritib kelmoqda. TechCrunch nashri maʼlumotiga koʻra, bu qadamlar yirik transport platformasining xalqaro miqyosdagi ulkan rejalaridan dalolat beradi va kelgusida yoʻlovchi tashish bozorini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Oʻtmishdagi sinovlar va strategik burilish

Aslida, Uber oʻz vaqtida mustaqil ravishda avtonom transport texnologiyalarini ishlab chiqish va sinovdan oʻtkazish bilan shugʻullangan. Travis Kalanick rahbarligi davrida, 2014-yilda Uber Advanced Technologies Group (ATG) boʻlimi tuzilib, unga Carnegie Mellon universitetining robototexnika dasturidan oʻnlab tadqiqotchilar jalb qilingandi. Oradan ikki yil oʻtib, kompaniya sobiq Google muhandislari tomonidan asos solingan Otto oʻzi boshqariladigan yuk mashinalari стартаpini sotib olgan edi.

Biroq, 2016-yilda Kaliforniya, Pitsburg va Arizona koʻchalarida boshlangan sinov ishlari uchta keskin voqea ortidan toʻxtab qoldi. Bular Waymo kompaniyasining sud daʼvosi, 2017-yilda Kalanickning isteʼfoga chiqishi hamda 2018-yilda Arizomaning Tempe shahrida avtonom rejimdagi Volvo XC90 avtomobili ishtirokidagi piyodaning oʻlimi bilan yakunlangan fojiali halokat boʻldi. Mazkur fojeadan soʻng kompaniya oʻz faoliyatini butunlay qayta koʻrib chiqdi.

Yangi rahbarlik va bozorga qayta kirish

Dara Xosrowshahi kompaniya boshqaruvini qoʻlga olgach, Uber mutlaqo yangi strategiyaga oʻtdi. 2020-yilda kompaniya barcha yirik va tavakkalli loyihalardan voz kechib, haydovchilar boshqaruvidagi taksi va yetkazib berish kabi asosiy biznes yoʻnalishlariga eʼtibor qaratdi. Oʻsha paytda Uber ATG boʻlimi Aurora kompaniyasiga sotildi, shuningdek Lime va Joby Aviation kabi loyihalarga aktivlar berildi. Biroq, Uber bu kompaniyalardagi oʻz ulushlarini saqlab qoldi.

Oradan ikki yil oʻtib, Uber avtonom avtomobillar bozoriga yana asta-sekin qayta boshladi va 2024-yilga kelib bu boradagi kelishuvlar soni keskin ortdi. Jumladan, Uber ATG sotilgan vaqtdan buyon Aurora bilan yaqin aloqada boʻlib kelmoqda. Hozirgi kunda kompaniya regulyator maʼlumotlariga koʻra, Aurora aksiyalarining muhim qismiga egalik qiladi.

Bugungi hamkorliklar va kelajak istiqbollari

Texnologik hamkorliklar doirasida yangi imkoniyatlar ochilmoqda. 2018-yilda mustaqil biznes sifatida ajratib olingan Uber Freight logistika kompaniyasi 2024-yil iyun oyida Aurora bilan koʻp yillik hamkorlik shartnomasini imzoladi. 2025-yil may oyiga kelib esa, ushbu kompaniyalar Aurora tomonidan boshqariladigan avtonom yuk mashinalari Dallas va Xyuston shaharlari orasida Uber Freight platformasi orqali qatnovlarni amalga oshirayotganini eʼlon qilishdi.

Avtonom transport sanoatining rivojlanishi global miqyosda logistika va yoʻlovchi tashish xizmatlarining tannarxini pasaytirib, xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda. Uber oʻzining keng tarmoqli ekotizimi orqali ushbu texnologiyalarni asosiy xizmatlariga integratsiya qilishni maqsad qilgan. TechCrunch nashri ushbu yoʻnalishdagi barcha oʻzgarishlarni muntazam ravishda kuzatib borishini taʼkidlaydi.

UberAutonomous VehiclesAuroraTechnologyTransport
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

Physical Locking Device Created to Block Distracting Apps on SmartphonesPhysical Locking Device Created to Block Distracting Apps on SmartphonesToday, 20:56NASA and Private Companies Develop Technology for Building Bases on the MoonNASA and Private Companies Develop Technology for Building Bases on the MoonToday, 20:53SpaceX Captures Ultra-Close-Up Footage of Starship LaunchSpaceX Captures Ultra-Close-Up Footage of Starship LaunchToday, 20:28Intel Announces Manufacturing Technology for Massively Large ChipsIntel Announces Manufacturing Technology for Massively Large ChipsToday, 19:52Why Using a Single DDR5 Memory Module Is Not So BadWhy Using a Single DDR5 Memory Module Is Not So BadToday, 19:28Special Apps to Help Overcome the Doomscrolling Habit on SmartphonesSpecial Apps to Help Overcome the Doomscrolling Habit on SmartphonesToday, 19:20
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free