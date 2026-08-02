China Launches Major $25B Nuclear Energy Projects
Xitoy hukumati umumiy qiymati 25 milliard dollardan oshadigan toʻrtta yangi atom elektr stansiyasini qurishni rasman tasdiqladi. Ushbu ulkan tashabbus mamlakatda sakkizta yangi energoblokni ishga tushirishni nazarda tutib, 2026-yilda atom energetikasini kengaytirishning navbatdagi bosqichini ochib beradi va Xitoyning past uglerodli energetika strategiyasida muhim qadam boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tasdiqlangan roʻyxatga Chjejiang provinsiyasidagi Jinqimen AESning 2-navbati, Guandun provinsiyasidagi Taipingling AESning 3-navbati, shuningdek, Lyaonin provinsiyasidagi Zhuanghe va Shandun provinsiyasidagi Laiyang AES yangi maydonchalari kiritildi. Ushbu loyihalar mamlakatning atom generatsiyasidagi ulushini izchil oshirishga qaratilgan uzoq muddatli rejaning bir qismidir.
Zamonaviy texnologiyalar va yangi reaktorlarJinqimen AES loyihasida mamlakatda ishlab chiqarilgan uchinchi avlodga mansub modernizatsiya qilingan Hualong One Version 2.0 reaktorlari qoʻllanilishi rejalashtirilgan. Qurilish yakunlangach, mazkur stansiya oltita energoblokni oʻz ichiga olib, Ninbo shahrining toʻrtinchi yirik atom energetika bazasiga aylanadi va bu jarayonda xususiy kapital ham ishtirok etishi koʻzda tutilgan.
Xuddi shunday Hualong One Version 2.0 texnologiyasi Taipingling AES qurilishida ham qoʻllaniladi. Stansiyadagi har bir energoblokning quvvati 1217 MW ni tashkil etib, toʻliq ishga tushirilgandan soʻng uning yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 55 milliard kW·soatdan oshishi kutilmoqda.
Eng yirik qurilishlar va kelajakdagi rejalarShandundagi Laiyang AES dasturning eng yirik qurilishlaridan biriga aylanadi. Uning dastlabki ikkita energoblokiga yana bir mahalliy ishlanma boʻlgan Guohe One uchinchi avlod reaktorlari oʻrnatiladi va har birining quvvati 1543 MW ni tashkil etadi.
Laiyang stansiyasining umumiy qiymati taxminan 18 milliard dollarga baholanmoqda. Barcha oltita energoblok qurib bitkazilgach, mazkur obyekt oʻrnatilgan quvvat boʻyicha Xitoydagi eng yirik atom elektr stansiyasiga aylanishi va Guohe One reaktorlarini ommaviy hamda standartlashtirilgan tarzda qurishga asos solishi kutilmoqda.
Mazkur loyihalarning maʼqullanishi Xitoyda 2026-yil uchun yangi atom qurilishlarini kelishish muntazam dasturining boshlanishini taʼminlaydi. 2022–2025-yillarda hukumat har yili kamida 10 ta yangi reaktor qurilishini tasdiqlab kelgan edi.
Xitoy OAVlariga asoslanib aytganda, bugungi kunda Xitoy amaldagi atom energetikasi quvvatlari va qurilayotgan reaktorlar soni boʻyicha jahonda birinchi oʻrinni egallab turibdi. Yangi infratuzilma loyihalari esa mamlakat iqtisodiyotidagi eng yirik investitsiya yoʻnalishlaridan biri boʻlib qolmoqda.
…