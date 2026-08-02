China Launches Major $25B Nuclear Energy Projects

·5·Technology
China Launches Major $25B Nuclear Energy Projects

Xitoy hukumati umumiy qiymati 25 milliard dollardan oshadigan toʻrtta yangi atom elektr stansiyasini qurishni rasman tasdiqladi. Ushbu ulkan tashabbus mamlakatda sakkizta yangi energoblokni ishga tushirishni nazarda tutib, 2026-yilda atom energetikasini kengaytirishning navbatdagi bosqichini ochib beradi va Xitoyning past uglerodli energetika strategiyasida muhim qadam boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi tasdiqlangan roʻyxatga Chjejiang provinsiyasidagi Jinqimen AESning 2-navbati, Guandun provinsiyasidagi Taipingling AESning 3-navbati, shuningdek, Lyaonin provinsiyasidagi Zhuanghe va Shandun provinsiyasidagi Laiyang AES yangi maydonchalari kiritildi. Ushbu loyihalar mamlakatning atom generatsiyasidagi ulushini izchil oshirishga qaratilgan uzoq muddatli rejaning bir qismidir.

Zamonaviy texnologiyalar va yangi reaktorlar

Jinqimen AES loyihasida mamlakatda ishlab chiqarilgan uchinchi avlodga mansub modernizatsiya qilingan Hualong One Version 2.0 reaktorlari qoʻllanilishi rejalashtirilgan. Qurilish yakunlangach, mazkur stansiya oltita energoblokni oʻz ichiga olib, Ninbo shahrining toʻrtinchi yirik atom energetika bazasiga aylanadi va bu jarayonda xususiy kapital ham ishtirok etishi koʻzda tutilgan.

Xuddi shunday Hualong One Version 2.0 texnologiyasi Taipingling AES qurilishida ham qoʻllaniladi. Stansiyadagi har bir energoblokning quvvati 1217 MW ni tashkil etib, toʻliq ishga tushirilgandan soʻng uning yillik elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmi 55 milliard kW·soatdan oshishi kutilmoqda.

Eng yirik qurilishlar va kelajakdagi rejalar

Shandundagi Laiyang AES dasturning eng yirik qurilishlaridan biriga aylanadi. Uning dastlabki ikkita energoblokiga yana bir mahalliy ishlanma boʻlgan Guohe One uchinchi avlod reaktorlari oʻrnatiladi va har birining quvvati 1543 MW ni tashkil etadi.

Laiyang stansiyasining umumiy qiymati taxminan 18 milliard dollarga baholanmoqda. Barcha oltita energoblok qurib bitkazilgach, mazkur obyekt oʻrnatilgan quvvat boʻyicha Xitoydagi eng yirik atom elektr stansiyasiga aylanishi va Guohe One reaktorlarini ommaviy hamda standartlashtirilgan tarzda qurishga asos solishi kutilmoqda.

Mazkur loyihalarning maʼqullanishi Xitoyda 2026-yil uchun yangi atom qurilishlarini kelishish muntazam dasturining boshlanishini taʼminlaydi. 2022–2025-yillarda hukumat har yili kamida 10 ta yangi reaktor qurilishini tasdiqlab kelgan edi.

Xitoy OAVlariga asoslanib aytganda, bugungi kunda Xitoy amaldagi atom energetikasi quvvatlari va qurilayotgan reaktorlar soni boʻyicha jahonda birinchi oʻrinni egallab turibdi. Yangi infratuzilma loyihalari esa mamlakat iqtisodiyotidagi eng yirik investitsiya yoʻnalishlaridan biri boʻlib qolmoqda.

ChinaNuclear PowerEnergyInvestmentsReactor
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

SpaceX Completes 90th Falcon Rocket Launch of 2026SpaceX Completes 90th Falcon Rocket Launch of 2026Today, 13:57Historic Shifts Observed in Steam StatisticsHistoric Shifts Observed in Steam StatisticsToday, 13:28Main problem with Samsung Galaxy Z Fold 8 screen resurfacesMain problem with Samsung Galaxy Z Fold 8 screen resurfacesToday, 12:27Hisense Introduces Dual-Screen E-Ink Smartphone After Four-Year HiatusHisense Introduces Dual-Screen E-Ink Smartphone After Four-Year HiatusToday, 11:26Boeing Completes Testing of Boeing 737 MAX 7 and MAX 10Boeing Completes Testing of Boeing 737 MAX 7 and MAX 10Today, 09:54Honor Play11 Pro: Announced with 7000 mAh Battery and 1.5K ScreenHonor Play11 Pro: Announced with 7000 mAh Battery and 1.5K ScreenToday, 06:58
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free