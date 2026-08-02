Layoffs Are Surging in the Global IT Industry

·37·Technology
Layoffs Are Surging in the Global IT Industry

Joriy yil boshidan buyon jahon texnologiya tarmogʻi qariyb 124 mingdan ortiq xodimini yoʻqotdi. Layoffs.fyi xizmati maʼlumotlariga koʻra, mazkur koʻrsatkich allaqachon butun oʻtgan yilgi yakuniy natijadan oshib ketdi, negaki 2025 yilda IT-kompaniyalar taxminan 122 ming nafar xodimni qisqartirgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, mazkur holat global texnologiya bozorida jiddiy tarkibiy oʻzgarishlar yuz berayotganidan dalolat beradi. Xususan, eng yirik qisqartirishlar Oracle, Amazon va Dell kompaniyalari hissasiga toʻgʻri kelib, ularning har biri minglab xodimlarini ishdan boʻshatishini eʼlon qildi.

Katta texnologik oʻzgarishlar va sunʼiy intellekt omili

Yangi qisqartirishlar toʻlqini sunʼiy intellekt yoʻnalishiga qilinayotgan misli koʻrilmagan investitsiyalar oqimiga toʻgʻri keldi. Yirik texnologik gigantlar maʼlumotlar markazlarini qurish, quvvatli ИИ-uskunalarini sotib olish hamda oʻz mahsulotlariga sunʼiy intellektni joriy etishga ulkan mablagʻ yoʻnaltirmoqda.

Jumladan, Oracle kelgusi moliya yilida sunʼiy intellektni rivojlantirishga 90 milliard dollar atrofida mablagʻ yoʻnaltirishni rejalashtirmoqda. Amazon ham oʻz navbatida tegishli infratuzilmani rivojlantirish uchun oʻnlab va yuzlab milliard dollarlik sarmoyalarni kiritishda davom etmoqda.

Qisqartirish sabablari va mehnat bozori istiqbollari

Biroq kompaniyalarning oʻzlari ishdan boʻshatishlarni faqatgina sunʼiy intellekt taraqqiyoti bilan bogʻlamaslikda. Asosiy sabablar qatorida COVID-19 pandemiyasi davrida haddan tashqari koʻp xodim yollangani va tashkiliy tuzilmani davomiy optimizatsiya qilish zarurati ham tilga olinmoqda.

PricewaterhouseCoopers tadqiqotiga koʻra, sunʼiy intellekt uzoq muddatli istiqbolda xodimlarni siqib chiqarish bilan birga, yangi ish oʻrinlarini ham yaratishi mumkin. Sunʼiy intellektni faol joriy etayotgan kompaniyalar jarayonni sekin amalga oshiruvchilarga nisbatan tezroq xodim yollashda davom etmoqda.

Buning yaqqol misoli sifatida sunʼiy intellekt sanoatining jahon markazi boʻlgan San-Fransisko shahrini keltirish mumkin. Texnologiya sektoridagi yirik qisqartirishlarga qaramay, OpenAI va Anthropic kabi kompaniyalarning xodimlar yollashda davom etishi hisobiga shahardagi ishsizlik darajasi 3,7 foizgacha pasaydi.

Artificial IntelligenceIT IndustryJobsTechnologiesEconomy
Add Zamin.uz to GoogleRead "Zamin" on Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comments 0

Related news

21st Century Alchemy: China Develops Technology to Transform Coal into Graphene and Supercapacitors21st Century Alchemy: China Develops Technology to Transform Coal into Graphene and SupercapacitorsToday, 21:52Grid Inverters from China May Be Banned in the USGrid Inverters from China May Be Banned in the USToday, 21:20Why App Store apps are becoming popular again in the era of artificial intelligenceWhy App Store apps are becoming popular again in the era of artificial intelligenceToday, 20:26Korean Scientists Create Material That Doubles Lithium-Ion Battery LifespanKorean Scientists Create Material That Doubles Lithium-Ion Battery LifespanToday, 20:21Casio G-Shock G-Steel: Lightweight Case and Long Battery LifeCasio G-Shock G-Steel: Lightweight Case and Long Battery LifeToday, 19:51Cosmic Aerospace Announces Four-Seater Electric AircraftCosmic Aerospace Announces Four-Seater Electric AircraftToday, 19:28
AnnouncementsPartnership
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
8 Common Financial Mistakes: What to Avoid?
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: Simplifying Operations for Pitch Owners
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
Playmatch: All Necessary Football Services in One App
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How are investment decisions made in conditions of high uncertainty?
How to choose a card for daily expenses?
How to choose a card for daily expenses?
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Eldor Shomurodov Football Academy and TBC Bank: From childhood dreams to big football
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Advantages of OSGOP insurance for drivers and carriers
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Another creativity from Pure Milky: Every step - with love for dear people!
Where should you work to increase your chances of getting a loan
Where should you work to increase your chances of getting a loan

Most read Technology news

NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
NASA captures unusual phenomenon in the Black Sea from space
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
Communicating with the Deceased via AI: Research Yields Unexpected Results
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
World climate at risk: Probability of a “Super El-Nino” reaches 81 percent
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Formation of new ocean crust observed live for the first time
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Japanese Scientists Revolutionize Batteries: Lithium-Sulfur Battery Created
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Scientists discover atmosphere on an Earth-like planet for the first time
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Apple iPhone 18 Pro revealed in video for the first time: A revolution in camera and design
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free
Toyota Announces Lifetime Warranty for EVs: Batteries Replaced for Free