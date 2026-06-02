Parma completa el traspaso definitivo de Benjamin Cremaschi

El ex centrocampista del Inter Miami, Benjamin Cremaschi, continuará su carrera en Italia. El Parma, representante de la Serie A, ha activado la opción de compra en el contrato de cesión del jugador. Según los informes, el traspaso le costó al club italiano aproximadamente 5 millones de dólares (4 millones de euros). Así lo informa Goal.com .

El talentoso jugador estadounidense se trasladó a Italia el pasado mes de septiembre. Sin embargo, debido a lesiones y problemas de forma física, solo disputó 9 partidos con el Parma. Una grave lesión de rodilla (menisco) sufrida en marzo le obligó a terminar la temporada actual antes de tiempo.

Benjamin Cremaschi, formado en la academia del Inter Miami, fue nombrado mejor jugador joven de EE. UU. la temporada pasada. También ha participado en tres partidos con la selección nacional estadounidense. Se espera que su traspaso definitivo proporcione al Inter Miami flexibilidad financiera adicional para la configuración de su plantilla.

La relación entre Cremaschi y el Inter Miami se había enfriado tras las críticas del jugador sobre la táctica del exentrenador Javier Mascherano. El centrocampista central estaba descontento con su falta de minutos y destacó que necesitaba más tiempo de juego para alcanzar un nivel superior.

Según el reconocido insider Fabrizio Romano, la directiva del Parma sigue confiando en el potencial del jugador y espera que se convierta en una de las figuras clave del equipo tras recuperarse de su lesión.