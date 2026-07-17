Casillas lanza un desafío contundente a Argentina antes de la final

A medida que se acerca la final del Mundial 2026, la rivalidad entre España y Argentina se intensifica. Iker Casillas, legendario portero de la selección española, envió un mensaje desafiante a los actuales campeones antes del duelo decisivo.

«No habrá cuarta estrella»

Según informes difundidos en medios abiertos, Casillas afirmó que no permitirán que Argentina logre su cuarto título mundial.

«¡Argentina, no habrá cuarta estrella para ustedes! ¡Vamos por la segunda! ¡Vamos, España!», escribió el exguardameta en una publicación que se le atribuye.

Estas palabras reflejan el estado de ánimo y la confianza de los aficionados españoles hacia su equipo antes de la final.

España, cerca de su segundo campeonato

España llega a la final de la Copa del Mundo por segunda vez en su historia. El equipo ganó su primer y único título en 2010 en Sudáfrica.

En aquel torneo, Casillas defendió la portería y levantó el trofeo como capitán. Ahora, 16 años después, espera que la nueva generación repita aquel éxito histórico.

Argentina lucha por la cuarta estrella

Argentina fue campeona del mundo en 1978, 1986 y 2022. Si el equipo liderado por Lionel Messi derrota a España, ganará su segundo título consecutivo y el cuarto de su historia.

Argentina podría convertirse en la primera selección en defender su título mundial de forma consecutiva desde Brasil en 1962. España, por su parte, buscará su segunda estrella desde 2010.

La final enfrenta a dos generaciones y dos estilos

En el partido decisivo, la prolífica Argentina de Lionel Messi se enfrentará a la España liderada por Lamine Yamal y Rodri.

Mientras que Argentina es el equipo más goleador del torneo, España destaca por su solidez defensiva. Se espera que la final sea un choque de estilos entre el ataque y el control del balón.

Todas las respuestas se darán en el campo

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina se disputará el 19 de julio en East Rutherford, Estados Unidos.

Casillas aseguró con confianza que Argentina no obtendrá su cuarta estrella. Pero, ¿se cumplirá este pronóstico o Messi volverá a hacer historia? La respuesta final llegará en la cancha.

¿Crees que España ganará su segunda estrella o que Argentina será campeona por cuarta vez?