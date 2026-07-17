Yurevich revela las dos cualidades que convirtieron a Abdukodir Khusanov en una estrella

El experto bielorruso Anatoliy Yurevich de Abdukodir Khusanov «Manchester City» no se debe solo a su velocidad y fuerza física. En su opinión, hay dos cualidades importantes que distinguen al defensa uzbeko de sus compañeros.

Las dos fuerzas principales de Khusanov

Yurevich sport5.by destacó en una entrevista que conoce a Khusanov desde que tenía 16 años. El experto señaló que, aunque la velocidad y el atletismo del jugador son evidentes, los factores que lo llevaron al nivel superior son otros.

«Abdukodir tiene dos cualidades muy desarrolladas: la primera es su núcleo interno, es decir, su carácter. La segunda es su fantástica capacidad de aprendizaje», dijo Yurevich.

Según el entrenador, el talento innato del jugador es más importante que el campeonato en el que juegue. Pero las capacidades naturales no son suficientes: para desarrollarlas se necesita un carácter fuerte y la capacidad de aceptar nuevos conocimientos.

¿Qué les falta a los jugadores bielorrusos?

Yurevich no negó que en el fútbol bielorruso también hay jóvenes talentosos. Sin embargo, señaló que a la mayoría les impide llegar al alto nivel internacional su actitud hacia el trabajo y la motivación.

Destaca que algunos jugadores:

no saben entrenar correctamente;

no definen claramente el objetivo final;

no se esfuerzan lo suficiente para tener éxito;

abordan el proceso de trabajo de forma amateur, no profesional.

Khusanov, en cambio, entendía las tareas dadas por el entrenador e intentaba cumplirlas por completo. Yurevich dijo que esta actitud fue decisiva en su rápido desarrollo.

«Cuando el entrenador y el jugador están en sintonía, aparece el resultado»

El experto destacó que cada jugador tiene un límite de potencial, y la tarea del entrenador es extraer el máximo resultado de él.

Según Yurevich, el entrenador debe ofrecer al jugador un camino claro de trabajo y desarrollo. El jugador debe realizar estas tareas de forma consciente, completa y disciplinada.

«Cuando estas dos cosas se combinan, aparece un verdadero jugador», dijo.

En el ejemplo de Khusanov, la exigencia del entrenador y la actitud del jugador se unieron en un solo punto. Como resultado, un joven defensa casi desconocido en Bielorrusia llegó a uno de los clubes más fuertes del mundo en pocos años.

El camino hacia el gran fútbol comenzó en Minsk

Abdukodir Khusanov se formó en la academia del Bunyodkor, pero no jugó partidos oficiales con el primer equipo. En 2022, se fue al club bielorruso Energetik-BGU y se desarrolló durante casi tres años bajo la dirección de Yurevich.

Fue en Minsk donde su velocidad, su determinación en los duelos y sus acciones defensivas llamaron la atención de los clubes europeos. El propio Khusanov destacó más tarde que pasó por una muy buena escuela de fútbol en Bielorrusia.

En el verano de 2023, se trasladó al club francés RC Lens. El club francés destacó especialmente la velocidad, la fuerza física y la confianza de Khusanov en los duelos.

Un traspaso histórico de 40 millones de euros

En enero de 2025, el Manchester City firmó a Khusanov hasta el verano de 2029. Se convirtió en el primer jugador uzbeko en pasar a un club de la Premier League.

Aunque el valor del traspaso no se ha revelado oficialmente, Reuters informó que la suma del acuerdo fue de aproximadamente 40 millones de euros. Esto se convirtió en el traspaso récord en la historia del fútbol de Uzbekistán.

El valor de mercado actual de Khusanov en el portal Transfermarkt se muestra en 50 millones de euros. En su primera temporada completa en el Manchester City, participó en 47 partidos en todas las competiciones.

La lección principal detrás del éxito de Khusanov

El camino de Abdukodir Khusanov muestra que el talento por sí solo no es suficiente para el gran fútbol. Si la velocidad y la fuerza física abrieron sus posibilidades, el carácter, la capacidad de aprendizaje y la actitud seria hacia los entrenamientos convirtieron esa posibilidad en resultados.

Según las palabras de Yurevich, lo que distingue a Khusanov de los demás es precisamente eso: no se limitó a escuchar la exigencia del entrenador, la entendió y la cumplió plenamente en la práctica.

¿Crees que Abdukodir Khusanov podrá convertirse en el mejor defensa del mundo en el futuro?