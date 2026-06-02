Los rumores de transferencia vuelven a rodear a Eldor Shomurodov, el orgullo del fútbol uzbeko y el máximo goleador en la historia de nuestra selección nacional. Tras la conclusión de la Copa Mundial de la FIFA 2026, nuestro habilidoso delantero podría estar ante un punto de inflexión en su carrera a nivel de clubes.

Tras haber terminado la temporada pasada en la Süper Lig turca como una pieza clave, nuestro delantero de 30 años ha llamado la atención de los ricos clubes de Arabia Saudita. Así lo informó la reputada publicación Metaratings .

Fuentes internas aseguran que Shomurodov está dispuesto a considerar seriamente un cambio de equipo si llega una oferta significativamente más atractiva, tanto financiera como deportivamente, desde Arabia Saudita. Actualmente, Eldor está plenamente satisfecho con las condiciones en Turquía, por lo que solo aceptaría un acuerdo que suponga una mejora sustancial.

Las exigencias del goleador y los planes del club

Según la información más reciente, Eldor Shomurodov exige un salario neto anual de exactamente 3 millones de euros a los clubes interesados en ficharlo.

Por su parte, la dirección de su club actual, el Istanbul Başakşehir, no quiere dejar ir fácilmente al delantero uzbeko. El equipo de Estambul aspira a obtener un beneficio neto de al menos 8,5 millones de euros con este traspaso.

Una temporada fenomenal en Turquía y un aumento de valor

No es casualidad que Eldor sea un jugador tan codiciado en Arabia Saudita. La temporada pasada, nuestro compatriota anotó 22 goles, convirtiéndose en el máximo goleador (rey) de la Süper Lig turca. Su productividad fue el factor principal para que el Istanbul Başakşehir terminara entre los cinco primeros y asegurara un lugar en la UEFA Conference League.

Recordemos que, tras casi cinco años en la Serie A italiana, Eldor fue cedido inicialmente al club turco por 3 millones de euros. Más tarde, Transfermarkt confirmó que los turcos pagaron otros 2,8 millones de euros a la Roma para comprar al delantero de forma permanente y firmar un contrato hasta mediados de 2029. Tras este éxito, el valor de transferencia de Eldor aumentó otros 2 millones, alcanzando un total de 7 millones de euros. alcanzado.

De Mash'al a las cimas de Europa: un camino histórico

El camino de Eldor Shomurodov en el fútbol profesional comenzó en nuestros clubes Mash'al y Bunyodkor. En 2017, se trasladó al club ruso Rostov, donde se convirtió en una estrella bajo la dirección del reconocido experto Valery Karpin.

En el otoño de 2020, el club más antiguo de Italia, el Genoa, lo llevó a la Serie A. Tras marcar 8 goles en su temporada de debut, nuestro delantero fue fichado por el famoso club de la capital, la Roma. Como parte del equipo romano, Eldor se convirtió en el primer futbolista uzbeko en ganar un trofeo europeo al levantar el título en la histórica temporada inaugural de la UEFA Conference League en 2022. Posteriormente, también jugó cedido en los equipos de la Serie A, Spezia y Cagliari.

Un récord legendario para la selección nacional: Eldor Shomurodov ha disputado 91 partidos oficiales con la selección nacional de Uzbekistán, marcando 44 goles y sigue siendo el poseedor absoluto del récord en la historia del equipo.

Le deseamos a nuestro compatriota mucho éxito en la próxima Copa Mundial y en su futura carrera. ¡Sigue atento a Zamin para más detalles sobre transferencias!