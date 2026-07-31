Triunfo histórico: ¡Un ajedrecista ciego de Uzbekistán se proclama Campeón del Mundo!

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Triunfo histórico: ¡Un ajedrecista ciego de Uzbekistán se proclama Campeón del Mundo!

Ha concluido en Sofía, capital de Bulgaria, el prestigioso IV Campeonato Mundial de la IBSA, celebrado entre ajedrecistas ciegos y con discapacidad visual. El hábil ajedrecista Ahadjon Kimsanboyev, que defendió el honor de Uzbekistán en este torneo, mostró un resultado sensacional y se coronó como el mejor ajedrecista del planeta. Así lo informa oficialmente la Uz Chess Federation.

Triunfo de la resiliencia y la habilidad: La marcha de Kimsanboyev en Sofía

Durante la competición, Kimsanboyev destacó por su alto potencial intelectual, su férrea voluntad y su estilo de juego constante. En los duelos más intensos y decisivos, mantuvo la calma y logró victorias de confianza sobre sus rivales. Cada uno de sus movimientos no solo fue tácticamente impecable, sino también una expresión de fortaleza mental.

El camino hacia el oro: Una cadena de éxitos

Esta victoria histórica no es casualidad. Ahadjon Kimsanboyev ha demostrado un crecimiento constante en los últimos años. Cabe recordar que a principios de 2024 ganó una honorable medalla de plata en el Campeonato Mundial, y una medalla de bronce en el Campeonato Asiático de ese mismo año. En este campeonato, finalmente consiguió la ansiada medalla de oro, llevando su cadena de éxitos a lo más alto.

IV Campeonato Mundial de la IBSA y las estadísticas de Kimsanboyev

Indicador

Detalles

Competición

IV Campeonato Mundial de la IBSA (Ciegos y Discapacitados Visuales)

Lugar

Sofía, Bulgaria

Protagonista

Ahadjon Kimsanboyev (Uzbekistán)

Título obtenido

Campeón del Mundo (Medalla de Oro)

Logros anteriores (2024)

Campeonato Mundial (Plata), Campeonato Asiático (Bronce)

Fuente

Uz Chess Federation

Conclusión y análisis: Símbolo de orgullo nacional y voluntad

Este éxito de Ahadjon Kimsanboyev no es solo su triunfo personal, sino también una prueba del alto potencial de toda la escuela de ajedrez de Uzbekistán, en particular de los atletas con discapacidad en la arena internacional. Su voluntad y aspiración por la victoria sirven de fuente de inspiración para miles de personas. Esta victoria en Uzbekistán es el resultado práctico de las reformas en curso para popularizar el ajedrez y apoyar a los deportistas.

¡Comparte esta importante noticia deportiva con tus amigos y aficionados al ajedrez! Muchos compatriotas deben enterarse de esta victoria histórica a nivel mundial.

¿Cómo crees que influirá este éxito de Ahadjon Kimsanboyev en Uzbekistán en el desarrollo del deporte paralímpico? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Ahadjon KimsanboyevUzbekistánSofíaBulgariaIBSA
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Shuhrat Razzakov
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