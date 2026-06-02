La Copa del Mundo de fútbol que se celebra en el continente americano está en el centro de atención de millones de aficionados y prestigiosas publicaciones deportivas. Una de las principales intrigas del torneo está, sin duda, relacionada con las acciones de la leyenda viva Lionel Messi en el campo. Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina, vigente campeona del mundo, respondió de forma abierta y sincera a las preguntas sobre la frecuencia con la que la estrella del Inter Miami aparecerá en los próximos partidos.

El entrenador volvió a destacar la importancia de Messi para el equipo, afirmando que su tiempo en el campo depende únicamente del deseo del jugador.

«Leo jugará tanto como quiera y cuando quiera»

El experimentado técnico Lionel Scaloni subrayó que no tiene dudas sobre las capacidades del rey del fútbol y expresó lo siguiente:

«Leo juega en el campo todo el tiempo que quiera. Porque todos sabemos muy bien de lo que es capaz en el césped y qué milagros puede crear. El hecho de que participe en su sexta Copa del Mundo, un récord, no nos sorprende en absoluto. ¿Cómo podría sorprender a alguien?

En realidad, lo sorprendente es otra cosa: es asombroso que un genio tan grande como Messi solo haya ganado cuatro trofeos importantes con la camiseta de la selección nacional. A pesar de que estuvo muy cerca de subir al podio dos veces más en la Copa América y una vez más en la Copa del Mundo durante su carrera»., — informó la prestigiosa Globo publicación, citando a Scaloni.

Hacia nuevos triunfos en su sexta Copa del Mundo

Recordemos que Lionel Messi, de 38 años, ya ha conquistado todas las cimas esperadas en su carrera con la selección argentina. Además de ser el rey del Mundial de Qatar 2022, también ha celebrado grandes victorias a nivel continental.

Tras esta declaración de confianza del entrenador, los aficionados argentinos tendrán la oportunidad de ver a su querido capitán en el campo durante mucho tiempo en los partidos de la Copa del Mundo 2026. Le deseamos a la «Albiceleste» liderada por Messi hermosas victorias en los próximos juegos. ¡Sigue los nuevos récords del rey del fútbol con Zamin!