La grada del Etihad ya grita « ¡Juuuus! »: nuevo contrato

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La grada del Etihad ya grita « ¡Juuuus! »: nuevo contrato

El club inglés del « Manchester City » ha anunciado oficialmente la ampliación del contrato actual del talentoso defensa uzbeko Abdukodir Khusanov. Según el nuevo acuerdo por 5 años, el jugador de 22 años defenderá los colores de los « Citizens » hasta mediados de 2031.

Zamin.uz « Manchester City » comparte con los aficionados al fútbol de Uzbekistán los detalles principales de un artículo analítico y emocionante publicado en su sitio web oficial.

1. Una evolución imparable de 18 meses: de Bielorrusia a la Premier League

Abdukodir Khusanov se incorporó a las filas del « Manchester City » en enero de 2025. Hace apenas dos años jugaba en la liga bielorrusa, y con solo 22 años hizo historia al convertirse en el primer futbolista uzbeko en disputar la Premier League.

Tras un debut complicado, se ganó por completo la confianza de Pep Guardiola y de sus compañeros gracias a su profesionalidad, empeño y ética de trabajo.

El reconocimiento de Pep Guardiola y del equipo:

« Dotado de una velocidad extraordinaria propia de un atleta olímpico y de una potencia física capaz de competir sin problemas contra los mejores delanteros del mundo, Khusanov se ha convertido en una pieza indispensable del equipo gracias a su capacidad para asimilar rápidamente los nuevos conceptos. »

2. El favorito del Etihad y uno de los mejores de la temporada

A principios de la temporada 2025/2026, tras las lesiones de los centrales titulares Rúben Dias y Joško Gvardiol, una gran responsabilidad recayó sobre Khusanov. Formando una sólida pareja de centrales junto a Marc Guéhi, disputó 16 de los últimos 19 encuentros de la Premier League.

  • 47 partidos: Khusanov participó en un total de 47 partidos en todas las competiciones a lo largo de la temporada.

  • Éxitos en copa: Tuvo una participación activa en los duelos de la FA Cup contra Newcastle, Liverpool y Chelsea, y jugó cada minuto de la final de la League Cup.

  • El grito de « ¡Juuuus! »: Gracias a su velocidad fenomenal, el City pudo adelantar las líneas defensivas. Cada vez que superaba en carrera a un rival para robar el balón, la grada del Etihad coreaba « ¡Juuuus! ».

  • Jugador de la temporada: Se metió en el top 3 de finalistas al premio de mejor jugador del club en la temporada 2025/2026, quedando muy cerca en las votaciones del canterano Nico O'Reilly.

Las estadísticas clave de Abdukodir Khusanov en el Manchester City

Indicador / Aspecto

Detalles y cifras

Duración del nuevo contrato

Hasta mediados de 2031 (Ampliación por 5 años)

Total de partidos jugados

47 encuentros

Participación en la Premier League

Presente en 16 de los últimos 19 partidos

Pareja en el eje de la zaga

Marc Guéhi

Posición en el trofeo de la temporada

Top 3 (2.º puesto) en la votación a mejor jugador del club

3. Héroe de la selección nacional y orgullo patrio

Khusanov se ha convertido en un auténtico héroe nacional no solo en Mánchester, sino en toda Asia Central y en Uzbekistán. Desempeñó un papel decisivo en la clasificación histórica de la selección de Uzbekistán para la Copa del Mundo.

Aunque el Mundial en Norteamérica terminó pronto para nuestra selección, la reputación y el talento de Abdukodir Khusanov en el escenario internacional no dejan de crecer.

¡Comparte esta gran noticia con todos los aficionados al fútbol!

¡El reconocimiento de un futbolista uzbeko al más alto nivel en uno de los mejores clubes del mundo y su renovación por un largo periodo es un motivo de enorme orgullo para todos!

¡Envía inmediatamente este alegre artículo a tus amigos, compañeros y grupos de entusiastas del fútbol!

¿Crees que Abdukodir Khusanov podrá llegar a ser capitán del Manchester City en el futuro? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Abduqodir KhusanovManchester CityPep GuardiolaRúben DiasJosko Gvardiol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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