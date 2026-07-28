Duelo de ajedrez: Abdusattorov y Sindarov derrotan a los supergandmasters de EE. UU.

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Duelo de ajedrez: Abdusattorov y Sindarov derrotan a los supergandmasters de EE. UU.

En la prestigiosa competición WR Chess Rapid & Blitz que se disputa en la ciudad estadounidense de Miami, ha concluido la primera jornada de los enfrentamientos por equipos entre las selecciones de Uzbekistán y Estados Unidos, consideradas las principales aspirantes a la corona mundial de ajedres. Tras los tensos duelos en la modalidad rápida, los estadounidenses lideran por una ajustada ventaja.

Zamin.uz ofrece los detalles de la primera jornada del torneo y el juego fenomenal mostrado por nuestros representantes frente a la élite mundial.

1. Fase rápida: un dramático duelo de 4 rondas en Miami

El programa del primer día incluyó un total de 4 encuentros rápidos por equipos. Los ajedrecistas estadounidenses ganaron 2 duelos, mientras que 1 encuentro terminó en empate. En la cuarta ronda, la selección de Uzbekistán logró una victoria de carácter.

Actualmente, en cuanto a los puntos por equipos, EE. UU. lidera por 5:3 La proporción de puntos individuales acumulados en los tableros también muestra una mínima diferencia a favor de los estadounidenses — 8,5 : 7,5.

Resultados de las rondas por equipos en rápidas

Ronda

Encuentro (EE. UU. — Uzbekistán)

Ganador de la ronda

1.ª ronda

2,5 : 1,5

EE. UU.

2.ª ronda

2,0 : 2,0

Empate

3.ª ronda

2,5 : 1,5

EE. UU.

4.ª ronda

1,5 : 2,5

Uzbekistán

Puntos totales

5 : 3 (Tableros: 8,5 : 7,5)

EE. UU. al frente

2. El show de nuestros grandes maestros: clase magistral de Abdusattorov y Sindarov

Aunque el marcador global favorece al rival, los ajedrecistas uzbekos mostraron un juego magnífico en los tableros individuales frente a los grandes maestros más fuertes del mundo.

Nodirbek Abdusattorov — El mejor ajedrecista del equipo

Nodirbek sumó 3 puntos en 4 partidas, registrando el indicador más alto de la plantilla. Derrotó a dos gigantes de EE. UU. y empató con los otros dos mejores ajedrecistas:

  • Victoria: Leinier Domínguez

  • Victoria: Wesley So

  • Empate: Hikaru Nakamura

  • Empate: Fabiano Caruana

La superserie de Javokhir Sindarov:

Javokhir acumuló 2,5 puntos en 4 oportunidades. Derrotó al streamer de ajedrez y supergandmaster más famoso del mundo, Hikaru Nakamura así como a Leinier Domínguez, y tras empatar con Fabiano Caruana, solo cedió ante Levon Aronian.

3. Segundo día: ¡Por delante 8 rondas decisivas de blincios!

En el segundo día de la competición, los equipos competirán en otra modalidad atractiva del ajedrez rápido — el blincios blitz.

Los ajedrecistas disputarán un total de 8 encuentros por equipos . Cada victoria otorga 2 puntos al equipo y el empate 1 punto. Esto brinda una oportunidad total para que la selección de Uzbekistán incline el marcador general a su favor.

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¡Es un orgullo para todo el país ver a los grandes maestros uzbekos derrotar a leyendas del ajedrez mundial en estos duelos históricos en Miami!

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¿Crees que la selección de Uzbekistán podrá vencer a EE. UU. en la fase de blitz y conseguir la victoria general? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Nodirbek AbdusattorovJavokhir SindarovMiamiHikaru NakamuraFabiano Caruana
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Shuhrat Razzakov
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