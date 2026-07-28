Duelo de ajedrez: Abdusattorov y Sindarov derrotan a los supergandmasters de EE. UU.
En la prestigiosa competición WR Chess Rapid & Blitz que se disputa en la ciudad estadounidense de Miami, ha concluido la primera jornada de los enfrentamientos por equipos entre las selecciones de Uzbekistán y Estados Unidos, consideradas las principales aspirantes a la corona mundial de ajedres. Tras los tensos duelos en la modalidad rápida, los estadounidenses lideran por una ajustada ventaja.
Zamin.uz ofrece los detalles de la primera jornada del torneo y el juego fenomenal mostrado por nuestros representantes frente a la élite mundial.
1. Fase rápida: un dramático duelo de 4 rondas en Miami
El programa del primer día incluyó un total de 4 encuentros rápidos por equipos. Los ajedrecistas estadounidenses ganaron 2 duelos, mientras que 1 encuentro terminó en empate. En la cuarta ronda, la selección de Uzbekistán logró una victoria de carácter.
Actualmente, en cuanto a los puntos por equipos, EE. UU. lidera por 5:3 La proporción de puntos individuales acumulados en los tableros también muestra una mínima diferencia a favor de los estadounidenses — 8,5 : 7,5.
Resultados de las rondas por equipos en rápidas
Ronda
Encuentro (EE. UU. — Uzbekistán)
Ganador de la ronda
1.ª ronda
2,5 : 1,5
EE. UU.
2.ª ronda
2,0 : 2,0
Empate
3.ª ronda
2,5 : 1,5
EE. UU.
4.ª ronda
1,5 : 2,5
Uzbekistán
Puntos totales
5 : 3 (Tableros: 8,5 : 7,5)
EE. UU. al frente
2. El show de nuestros grandes maestros: clase magistral de Abdusattorov y Sindarov
Aunque el marcador global favorece al rival, los ajedrecistas uzbekos mostraron un juego magnífico en los tableros individuales frente a los grandes maestros más fuertes del mundo.
Nodirbek Abdusattorov — El mejor ajedrecista del equipo
Nodirbek sumó 3 puntos en 4 partidas, registrando el indicador más alto de la plantilla. Derrotó a dos gigantes de EE. UU. y empató con los otros dos mejores ajedrecistas:
Victoria: Leinier Domínguez
Victoria: Wesley So
Empate: Hikaru Nakamura
Empate: Fabiano Caruana
La superserie de Javokhir Sindarov:
Javokhir acumuló 2,5 puntos en 4 oportunidades. Derrotó al streamer de ajedrez y supergandmaster más famoso del mundo, Hikaru Nakamura así como a Leinier Domínguez, y tras empatar con Fabiano Caruana, solo cedió ante Levon Aronian.
3. Segundo día: ¡Por delante 8 rondas decisivas de blincios!
En el segundo día de la competición, los equipos competirán en otra modalidad atractiva del ajedrez rápido — el blincios blitz.
Los ajedrecistas disputarán un total de 8 encuentros por equipos . Cada victoria otorga 2 puntos al equipo y el empate 1 punto. Esto brinda una oportunidad total para que la selección de Uzbekistán incline el marcador general a su favor.
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¡Es un orgullo para todo el país ver a los grandes maestros uzbekos derrotar a leyendas del ajedrez mundial en estos duelos históricos en Miami!
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