Fichaje sorpresa en el Manchester City : James Trafford se marcha al Leeds

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Fichaje sorpresa en el Manchester City : James Trafford se marcha al Leeds

«Manchester City » está a punto de perder a su joven y talentoso portero James Trafford. Se ha alcanzado un acuerdo importante entre el club mancuniano y el Leeds United para el traspaso del joven guardameta.

Zamin.uz basándose en la información de Fabrizio Romano, el periodista más fiable del mundo del fútbol, presenta los últimos detalles de este gran fichaje.

1. 47 millones de euros y un contrato de larga duración

Según la información, se ha llegado a un acuerdo inicial total entre ambos clubes para el traspaso de Trafford. El Leeds está haciendo una gran inversión financiera para fichar al talentoso guardameta.

Según la información del insider Fabrizio Romano:

« El valor del traspaso rondará los 47 millones de euros Además, el contrato contempla primas adicionales por objetivos específicos. Al portero se le ha ofrecido un contrato de larga duración y se espera que todos los documentos oficiales se firmen antes de que termine la semana. »

Principales datos del fichaje de James Trafford

Indicador / Aspecto

Detalles

Jugador

James Trafford (Portero)

Exclub

«Manchester City »

Nuevo club

« Leeds United »

Importe del traspaso

47 millones de euros (+ primas)

Estado del contrato

Acuerdo inicial alcanzado, contrato de larga duración

Fecha de firma

Antes de fin de semana

Principal insider

Fabrizio Romano

2. Trayectoria y estadísticas en el « Manchester City »

James Trafford intentó aprovechar al máximo las oportunidades que se le presentaron en el Manchester City. Ha disputado un total de 17 partidos con la camiseta de los celestes.

Cabe destacar que el joven portero mantuvo su portería a cero en 8 de estos encuentros demostrando que es un guardameta de nivel de club grande. Ahora se prepara para asumir nuevos retos como portero titular en el Leeds.

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¿Crees que James Trafford justificará su precio de traspaso de 47 millones de euros y se convertirá en la estrella del Leeds? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Manchester CityJames TraffordLeeds UnitedFabrizio Romano
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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