Una leyenda del City se muda a la Serie A: John Stones fichará por el Inter

·54·Deportes
Una leyenda del City se muda a la Serie A: John Stones fichará por el Inter

«Manchester City» tras militar con éxito durante 10 años y quedar como agente libre al finalizar su contrato, el defensa inglés John Stones está muy cerca de continuar su carrera en Italia. El experimentado jugador ha llegado a un acuerdo verbal con el club milanés Inter.

Zamin.uz basándose en la información de Fabrizio Romano, el periodista más fiable del mundo del fútbol, presenta los detalles financieros y contractuales de este sonado traspaso.

1. Contrato de dos años y un salario de 4 millones de euros

La directiva de los «nerazzurri» en Italia prefirió incorporar al experimentado defensa central como agente libre (a coste cero). Las partes ya han acordado todos los puntos clave de su futura colaboración.

Según la información del especialista Fabrizio Romano:

«Las partes han llegado a un acuerdo total por un contrato de dos años. El salario anual del defensa de 32 años en el Inter será de aproximadamente 4 millones de euros

2. Se esperan reconocimiento médico y anuncio oficial

Está previsto que John Stones visite la ciudad de Milán en los próximos días. Allí, el jugador pasará la revisión médica y firmará oficialmente su contrato.

Este fichaje se considera una oportunidad fantástica para que el club milanés refuerce su línea defensiva de forma gratuita con un jugador experimentado y con grandes logros en el ámbito internacional.

El traspaso de John Stones al Inter y sus datos clave

Indicador / Aspecto

Detalles

Jugador

John Stones (32 años, Inglaterra)

Exclub

«Manchester City» (2016–2026)

Nuevo club

«Inter» (Milán, Italia)

Estatus del traspaso

Agente libre (gratis)

Duración del contrato

2 años

Salario anual

~4 millones de euros

Participación en la última temporada

9 partidos en la Premier League

3. Finaliza una etapa de 10 años en el Etihad

John Stones, de 32 años, defendió los colores del «Manchester City» de 2016 a 2026 y contribuyó a los múltiples títulos del equipo, incluidas las históricas victorias en la Premier League y la Liga de Campeones.

Sin embargo, la temporada pasada, debido a lesiones y a la alta competencia, el defensa disputó un total de 9 partidos en la Premier League inglesa sin destacar con goles ni asistencias. Ahora quiere abrir un nuevo capítulo en su carrera en la Serie A italiana.

¡Envía esta importante noticia deportiva y de fichajes a tus amigos!

El mercado de fichajes de verano en el fútbol europeo entra en su etapa más caliente y los grandes clubes continúan reforzando sus plantillas.

¡Comparte inmediatamente este candente artículo con tus amigos, compañeros y grupos de aficionados de la Serie A y la Premier League!

¿Crees que John Stones, a sus 32 años, se adaptará rápidamente al fútbol italiano y se convertirá en titular indiscutible del Inter? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

John StonesManchester CityInterFabrizio RomanoMilán
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

¡La selección de Uzbekistán se enfrentará a Corea del Sur!¡La selección de Uzbekistán se enfrentará a Corea del Sur!Hoy, 13:27Mercado de fichajes: Los gigantes europeos arruinan los planes del BarcelonaMercado de fichajes: Los gigantes europeos arruinan los planes del BarcelonaHoy, 13:13Lothar Matthäus advierte a Jamal MusialaLothar Matthäus advierte a Jamal MusialaHoy, 13:10Sean Dyche opinó sobre la táctica de Andoni IraolaSean Dyche opinó sobre la táctica de Andoni IraolaHoy, 12:54Marc Cucurella se despide del ChelseaMarc Cucurella se despide del ChelseaHoy, 12:37El Barcelona elige a Eli Junior Krupí como alternativa a Julián ÁlvarezEl Barcelona elige a Eli Junior Krupí como alternativa a Julián ÁlvarezHoy, 11:32
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán