«Manchester City» tras militar con éxito durante 10 años y quedar como agente libre al finalizar su contrato, el defensa inglés John Stones está muy cerca de continuar su carrera en Italia. El experimentado jugador ha llegado a un acuerdo verbal con el club milanés Inter.

Zamin.uz basándose en la información de Fabrizio Romano, el periodista más fiable del mundo del fútbol, presenta los detalles financieros y contractuales de este sonado traspaso.

1. Contrato de dos años y un salario de 4 millones de euros

La directiva de los «nerazzurri» en Italia prefirió incorporar al experimentado defensa central como agente libre (a coste cero). Las partes ya han acordado todos los puntos clave de su futura colaboración.

Según la información del especialista Fabrizio Romano: «Las partes han llegado a un acuerdo total por un contrato de dos años. El salario anual del defensa de 32 años en el Inter será de aproximadamente 4 millones de euros.»

2. Se esperan reconocimiento médico y anuncio oficial

Está previsto que John Stones visite la ciudad de Milán en los próximos días. Allí, el jugador pasará la revisión médica y firmará oficialmente su contrato.

Este fichaje se considera una oportunidad fantástica para que el club milanés refuerce su línea defensiva de forma gratuita con un jugador experimentado y con grandes logros en el ámbito internacional.

El traspaso de John Stones al Inter y sus datos clave

Indicador / Aspecto Detalles Jugador John Stones (32 años, Inglaterra) Exclub «Manchester City» (2016–2026) Nuevo club «Inter» (Milán, Italia) Estatus del traspaso Agente libre (gratis) Duración del contrato 2 años Salario anual ~4 millones de euros Participación en la última temporada 9 partidos en la Premier League

3. Finaliza una etapa de 10 años en el Etihad

John Stones, de 32 años, defendió los colores del «Manchester City» de 2016 a 2026 y contribuyó a los múltiples títulos del equipo, incluidas las históricas victorias en la Premier League y la Liga de Campeones.

Sin embargo, la temporada pasada, debido a lesiones y a la alta competencia, el defensa disputó un total de 9 partidos en la Premier League inglesa sin destacar con goles ni asistencias. Ahora quiere abrir un nuevo capítulo en su carrera en la Serie A italiana.

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¿Crees que John Stones, a sus 32 años, se adaptará rápidamente al fútbol italiano y se convertirá en titular indiscutible del Inter? ¡Deja tu opinión en los comentarios!