¡Fichaje bomba en el fútbol uzbeko: El supergoleador iraquí Ayman Hussein ficha por el Pakhtakor!

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¡Fichaje bomba en el fútbol uzbeko: El supergoleador iraquí Ayman Hussein ficha por el Pakhtakor!

El Pakhtakor de Taskent, club heptacampeón de Uzbekistán, está muy cerca de fichar a Ayman Hussein, uno de los delanteros más conocidos y prolíficos del fútbol asiático y gran estrella de la selección nacional de Irak.

Zamin.uz Basándose en la información de la página de Iraq Football Podcast en la red social X (antes Twitter), presenta los detalles y las condiciones financieras de este rotundo fichaje.

1. Un salario de 1 millón de dólares anuales y contrato de « 1+1 »

Según los informes, las negociaciones entre el Pakhtakor y el experimentado delantero iraquí han concluido con éxito. El club de Taskent destina grandes recursos financieros para incorporar a uno de los artilleros más peligrosos de Asia.

Según la fuente Iraq Football Podcast:

« Ayman Hussein firmará un contrato de formato 1+1 con los “leones” de Taskent. Se espera que el salario anual del delantero iraquí en el Pakhtakor sea de aproximadamente 1 millón de dólares. El jugador volará a Taskent el jueves para pasar reconocimiento médico y firmar los documentos oficiales. »

Principales datos sobre el fichaje de Ayman Hussein por el Pakhtakor

Indicador / Aspecto

Detalles

Jugador

Ayman Hussein (Delantero de la selección de Irak)

Nuevo club

Pakhtakor (Taskent, Uzbekistán)

Formato de contrato

1 + 1 año

Salario anual

1 millón de dólares estadounidenses

Fecha de llegada a Taskent

El jueves

Fuente principal

Iraq Football Podcast

2. Liga de Campeones Élite de la AFC y duelo ante el club jordano

Subcampeón de la Superliga de Uzbekistán la temporada pasada, el Pakhtakor disputará este año los play-offs de la Liga de Campeones Élite de la AFC.

Para conseguir su boleto a la fase de grupos del torneo de clubes más prestigioso de Asia, el conjunto de Taskent se enfrentará el 11 de agosto al club jordano Al Husayn. Se espera que la incorporación de Ayman Hussein refuerce notablemente la línea de ataque de los “leones” en el ámbito internacional.

¡Comparte esta sensacional noticia deportiva y de fichaje con tus amigos!

La llegada de este tipo de grandes estrellas al fútbol uzbeko y el fortalecimiento de la plantilla antes de la Champions League Élite elevan aún más el nivel del campeonato nacional.

¡Comparte inmediatamente este candente artículo con tus amigos, compañeros y grupos de aficionados del Pakhtakor y del fútbol uzbeko!

¿Crees que Ayman Hussein podrá ayudar al Pakhtakor a ganar la Champions League Élite y a recuperar el título de la Superliga? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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