El club turco Mohamed Salahha decidido suspender temporalmente las intensas negociaciones sobre el fichaje de la estrella del fútbol mundial. El director del club, Ender Özan, explicó en detalle por qué este proceso sensacional se ha ralentizado y habló sobre la firme postura del presidente.

Zamin.uz ofrece la declaración oficial del directivo del Beşiktaş y los últimos detalles en torno al fichaje.

1. Tres reuniones y una desaceleración iniciada el 21 de julio

El director del Beşiktaş, Ender Özan, destacó que la directiva del club actuó activamente en la fase inicial para traer a Mohamed Salah a Estambul. Él y Vincenzo Italiano mantuvieron tres conversaciones directas con el delantero estrella egipcio.

De la declaración de Ender Özan: « Mohamed Salah es una estrella de talla mundial. Su reputación a nivel internacional es muy alta. En la fase inicial de las negociaciones, Vincenzo Italiano y yo hablamos tres veces con Salah. Sin embargo, el impulso positivo de los primeros días se ralentizó a partir del 21 de julio. »

2. Sin populismo, un enfoque realista: la firme decisión del presidente

A medida que las conversaciones comenzaron a debilitarse, el presidente del Beşiktaş evaluó la situación con calma y realismo, decidiendo no perseguir gastos inútiles y promesas populistas.

El director del Beşiktaş continúa diciendo: « Nuestro presidente evaluó correctamente dónde debían detenerse las negociaciones y se mantuvo firme en esa decisión. Eligió un enfoque realista en lugar de una decisión populista y por ahora se retiró de las negociaciones. El asunto de Salah queda pospuesto para nosotros por ahora. »

Datos clave sobre las negociaciones entre Mohamed Salah y el Beşiktaş

Aspecto / Indicador Detalles Jugador objetivo Mohamed Salah (Estrella del fútbol mundial) Club interesado Beşiktaş (Estambul, Turquía) Participantes en la negociación Ender Özan, Vincenzo Italiano y M. Salah (3 reuniones) Salario ofrecido 12 millones de euros (anuales) Contrato ofrecido 1 + 1 año bajo el esquema Estado de las negociaciones Suspendidas temporalmente (Pospuestas)

3. Un contrato de 12 millones de euros y perspectivas futuras

Anteriormente, los medios informaron que el Beşiktaş había ofrecido a Mohamed Salah un contrato bajo el esquema « 1+1 » con un salario anual de 12 millones de euros para incorporarlo a su plantilla.

Sin embargo, debido a la política financiera realista de la directiva del club y a la postura actual de ambas partes, este sonado traspaso ha quedado «congelado» por tiempo indefinido.

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El futuro de Mohamed Salah y los movimientos de los gigantes turcos en el mercado de fichajes acaparan la atención de la comunidad futbolística mundial.

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