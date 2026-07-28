Apple planea abaratar significativamente el precio de las pantallas del iPhone 18 Pro Max

La compañía Apple está llevando a cabo negociaciones activas para reducir drásticamente el coste de adquisición de pantallas OLED para sus futuros smartphones de la serie iPhone 18. Según la última información obtenida, el gigante tecnológico planea pagar solo alrededor de 70 dólares por el panel del modelo iPhone 18 Pro Max en el futuro. Este es uno de los pasos importantes en el camino hacia la optimización de los costes de producción de los dispositivos de la próxima generación. Así lo informa Ixbt.com informa .

En los últimos años, se ha observado que Apple reduce gradualmente el coste de producción de las pantallas de sus smartphones. En particular, dependiendo de los términos y plazos de entrega, el precio de las pantallas del iPhone 16 Pro Max a veces superaba los 100 dólares, mientras que para el esperado iPhone 17 Pro Max este indicador había bajado a 80 dólares. Se espera que en la próxima generación este precio baje aún más.

Complejidad tecnológica y nuevos materiales

Se espera que los paneles OLED de sexta generación experimenten una serie de cambios tecnológicos importantes. En particular, según la información de ixbt.com, las pantallas OLED destinadas al iPhone 18 se producirán por primera vez basándose en un nuevo conjunto de materiales orgánicos llamado M16. Esta solución permitirá aumentar el brillo de la pantalla, prolongar su vida útil y mejorar significativamente la precisión en la reproducción del color.

Sin embargo, esta situación impone una responsabilidad adicional a los principales socios proveedores de pantallas: Samsung Display y LG Display. Se requiere que las empresas adapten nuevamente sus procesos de producción y aumenten el coeficiente de salida de productos aptos. A pesar de la complejidad del proceso de producción, Apple no retrocede en su demanda de reducir el valor de los componentes.

Razones de la optimización de costes

Según los expertos, la razón principal por la cual Apple aplica una política tan estricta es el fuerte aumento en el precio de los chips de memoria. Este factor está incrementando significativamente el coste general de los nuevos modelos de iPhone. Para cubrir los costes adicionales surgidos, Apple busca reducir los gastos en otros componentes clave como la cámara y la pantalla.

Según las previsiones del centro analítico UBI Research, este año Samsung Display suministrará a Apple alrededor de 46 millones de paneles OLED para la serie iPhone 18. Se espera que la cuota de LG Display supere los 41 millones. Los representantes de ambos proveedores han confirmado que el mayor fabricante de smartphones del mundo ha aumentado la presión exigiendo una reducción en el precio de los componentes.