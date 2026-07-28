¿Por qué no fue Ronaldo? La polémica en la boda de Gonçalo Ramos...

Gonçalo Ramos, delantero de la selección de Portugal y del club italiano AC Milan, contrajo matrimonio con su pareja Margarida Domingues. Numerosas estrellas de la selección nacional asistieron a la suntuosa ceremonia de boda en Portugal, pero el capitán del equipo, Cristiano Ronaldono apareció en la ceremonia, lo que provocó un gran debate en las redes sociales.

Zamin.uz Basándose en la información del medio portugués Flash, se presentan los detalles más destacados de esta boda de estrellas.

1. La ausencia de Ronaldo y la tajante reacción de los aficionados

En la ceremonia donde se reunieron al completo los jugadores de la selección nacional de Portugal, el tema más comentado fue — Cristiano Ronaldoy su ausencia. ¿Por qué el capitán no participó en el día feliz de su compañero de equipo? Esta pregunta está siendo interpretada de diversas formas por los usuarios de las redes.

El comentario más popular en las redes sociales: «Él no se mezcla con la gente común... Ahora veremos quién se atreve a faltar a la boda de Ronaldo cuando él mismo se case.»

Según los informes, Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez también se casarán oficialmente este verano, aunque la fecha exacta de la boda se mantiene en secreto por ahora.

2. Detalles de la boda: El testigo João Neves y el traspaso al AC Milan

La ceremonia de boda de Gonçalo Ramos y Margarida Domingues tuvo lugar en Portugal, en una zona cercana a la ciudad natal del jugador. El hijo de un año de la pareja, Bernardo, también participó en la ceremonia.

Testigo de boda: Como testigo del novio participó el cercano amigo de la infancia de Ramos y compañero en la selección João Neves .

Cambios en el club: Hasta este verano, ambos jugadores jugaban juntos en el Paris Saint-Germain. A partir de la nueva temporada, Gonçalo Ramos continuará su carrera en el club italiano AC Milan.

3. Buenas noticias en la familia de Bernardo Silva e invitados estelares

Los invitados que asistieron a la boda y sus esposas tampoco pasaron desapercibidos para los medios de comunicación.

Especialmente Inês, la esposa embarazada de Bernardo Silva—excapitán del Manchester City y miembro del Real Madrid—, estuvo en el centro de atención de todos. La pareja espera dar la bienvenida a su segundo hijo próximamente.

Datos clave sobre la boda de Gonçalo Ramos y los asistentes

Aspecto / Factor Detalles Novio y novia Gonçalo Ramos y Margarida Domingues Lugar de la ceremonia Portugal (cerca de la región natal de Ramos) Testigo de boda João Neves (excompañero en el PSG y amigo) Miembros de la familia Su hijo de un año, Bernardo Nuevo club de Ramos AC Milan (fichado procedente del PSG) El evento más sonado La inasistencia de Cristiano Ronaldo a la boda

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Los acontecimientos inesperados en la vida de las estrellas de la selección de Portugal y las discusiones en torno a Ronaldo siguen acaparando la atención de los aficionados.

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