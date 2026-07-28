¡Superfichaje del Arsenal: 70 millones de libras listos por Bruno Guimarães!

·43·Deportes
¡Superfichaje del Arsenal: 70 millones de libras listos por Bruno Guimarães!

El actual campeón de Inglaterra, el Arsenal, está cerca de dar un gran paso para fortalecer su plantilla en el mercado de verano. Los londinenses planean cerrar el acuerdo por el traspaso del capitán y centrocampista del Newcastle, Bruno Guimarães, esta misma semana, antes de que termine julio.

Zamin.uz Talksport informa sobre los últimos detalles de este sensacional fichaje.

1. Una oferta de más de 70 millones de libras y el objetivo principal de los «Gunners»

El centrocampista brasileño de 28 años es el objetivo número 1 de la directiva del Arsenal para este mercado de verano. Los «Gunners» ya han iniciado negociaciones verbales con la directiva del Newcastle.

Según el informe de Talksport:

«El club londinense ya ha presentado tres ofertas verbales por el jugador brasileño. Actualmente, el Arsenal está totalmente dispuesto a pagar más de 70 millones de libras esterlinas por Bruno.»

2. La duda del Newcastle y la decisión clara del jugador

El Newcastle no quiere perder a su capitán e incluso está considerando opciones para extender su contrato. Sin embargo, dos factores principales obligan a las «Urracas» a considerar este traspaso:

  1. El deseo firme de Bruno: El jugador de 28 años desea firmemente continuar su carrera en el Arsenal.

  2. La edad del jugador: La directiva del Newcastle se ve obligada a analizar la gran oferta financiera presentada por el centrocampista de 28 años.

Datos clave sobre el traspaso de Bruno Guimarães al Arsenal

Aspecto / Factor

Detalles

Jugador

Bruno Guimarães (28 años, Brasil)

Club actual

Newcastle United (Capitán)

Club comprador

Arsenal (Campeón de Inglaterra)

Monto del traspaso

Más de 70 millones de libras esterlinasmás de

Etapa de negociación

3 ofertas verbales realizadas, negociaciones en curso

Plazo esperado

Esta semana (antes de finales de julio)

3. Se espera el acuerdo esta misma semana

La directiva del Newcastle no quiere que este culebrón se alargue todo el verano. El Arsenal, por su parte, espera cerrar el fichaje de la estrella brasileña esta misma semana sin perder tiempo.

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El refuerzo de la plantilla del Arsenal hará que la carrera por el título de la Premier League sea aún más interesante.

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ArsenalBruno GuimarãesNewcastle UnitedTalksportZamin.uz
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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