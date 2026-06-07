Gigante de la Premier League podría arrebatar al objetivo del Bayern Múnich

El Bayern Múnich se enfrenta a una seria competencia por parte de los clubes de la Premier League en la carrera por el defensa del PSG, Emmanuel Mbemba. Según la BBC, el Arsenal de Londres también se ha unido a la puja por fichar al talento de 18 años y ha enviado una consulta inicial al club parisino. Esto lo informa Goal.com informe .

El contrato de Mbemba con el club de la capital francesa expira a finales de junio, lo que le permite marcharse como agente libre. Aunque la directiva del PSG quiere renovar el contrato, el futbolista, dos veces miembro de la selección francesa sub-19, parece haber decidido cambiar de equipo este verano.

El Bayern está siguiendo de cerca la situación de este polivalente futbolista, que juega bien con la pierna izquierda y puede actuar tanto como central como lateral izquierdo. Los muniqueses necesitan reforzar su línea defensiva, ya que se espera que jugadores como Min-Jae Kim y Hiroki Ito abandonen el equipo durante la ventana de fichajes de verano.

El fichaje de Mbemba sería matar dos pájaros de un tiro para el Bayern: no solo competiría con Alphonso Davies, sino que también cubriría el hueco defensivo dejado por las posibles salidas de Kim e Ito. Según un informe de L'Equipe a principios de año, los récords alemanes tenían buenas oportunidades de hacerse con Mbemba, pero el Bayer 04 Leverkusen también se ha involucrado en el proceso.

Si este traspaso no se materializa, el Bayern está considerando al defensa del Benfica, Tomás Araújo, como alternativa. Según Sky, el central portugués sigue en la lista corta de los muniqueses.