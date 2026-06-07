Visados de EE. UU. denegados a funcionarios del fútbol iraní

Quedan solo unos pocos días para el inicio de la próxima Copa Mundial de la FIFA, esperada con ansias por el mundo y que emociona a millones de corazones. Sin embargo, justo antes de la gran fiesta del fútbol de este año, un evento inesperado ha provocado serias discusiones en la intersección del deporte y la política en el escenario internacional. El prestigioso The New York Times informó que, según la última información oficial, Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (FFIRI), y varios otros altos funcionarios no podrán asistir al torneo que comienza el 11 de junio. La razón es que el gobierno de EE. UU. se negó a concederles visados de entrada.

El problema es que el presidente de la federación, Mehdi Taj, sirvió anteriormente como oficial en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Debido a las opiniones políticas y las medidas de seguridad, se denegaron visados no solo a él, sino a un grupo significativo de la dirección del fútbol iraní.

Luz verde para funcionarios y jugadores que no obtuvieron visados

El estado general de los funcionarios y miembros del equipo cuyas solicitudes de visado fueron rechazadas por la Embajada de EE. UU., obligándolos a seguir el torneo desde casa, se refleja en la siguiente tabla especial integrada:

Nombre completo y afiliación al equipo Cargo en la organización del fútbol iraní Decisión oficial sobre el visado Mehdi Taj Presidente de la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (exmilitar) Denegado Mehdi Kharati Director Ejecutivo de la Federación de Fútbol Denegado Hedayat Mombini Secretario General de la Organización Denegado Mohsen Motamedkia Director del Departamento de Medios de la Federación Denegado Selección Nacional de Irán Jugadores y personal de apoyo asignado Aprobado (Visado concedido)

Al comentar esta decisión, la parte estadounidense enfatizó firmemente que de ninguna manera permitiría que 'grupos terroristas y sus representantes explotaran las lagunas del sistema para entrar clandestinamente en el territorio de los Estados Unidos', afirmando que las medidas de seguridad son la máxima prioridad.

Queja de Irán ante la FIFA y calendario del torneo

Tras esta decisión drástica, Irán no permaneció en silencio y acusó a Washington de politizar el deporte y practicar la discriminación. Los representantes de Teherán han pedido a la FIFA que intervenga inmediatamente y restablezca la justicia. Según la dirección del fútbol iraní, los funcionarios deportivos y los asesores técnicos son 'una parte integral e indivisible de cualquier selección nacional', y su ausencia podría afectar negativamente la moral del equipo.

Cabe recordar que la Copa Mundial de este año es organizada conjuntamente por tres grandes países de América del Norte: EE. UU., Canadá y México. En un torneo que se espera lleno de partidos intensos, la selección de Irán jugará su primer partido el 15 de junio en Los Ángeles .

Comentario de Zamin: De hecho, en marzo de este año, el gobierno iraní decepcionó a muchos aficionados al anunciar que no enviaría a la selección nacional al Mundial en EE. UU. debido a las tensiones políticas. Más tarde, esta decisión se revirtió, permitiendo a los jugadores participar, lo cual fue una gran alegría para los aficionados al fútbol. Ahora, aunque los jugadores van, una gran parte de la dirección y del staff técnico detrás de ellos permanece sin visado. Independientemente de las circunstancias, el fútbol es un embajador de la paz y la amistad. Esperamos que los partidos en el campo se desarrollen según principios deportivos puros y que los desacuerdos políticos no empañen el bonito juego. ¡Deseamos a los futbolistas iraníes una actuación digna incluso bajo tal presión psicológica!

¡Siga siempre con nosotros en las páginas de Zamin los partidos más candentes del Mundial, la clasificación del torneo y las últimas noticias exclusivas del mundo del fútbol!