Herbert Hainer, presidente del club muniqués Bayern, respondió a los informes de que el Real Madrid está interesado en el extremo del equipo, Michael Olise. El dirigente del club alemán aclaró su posición clara y firme sobre el futuro del futbolista francés.

Anteriormente, surgieron informes de que Florentino Pérez, candidato a la presidencia del club madrileño, tenía como objetivo fichar a Michael Olise como parte de los planes de transferencia del Real. Algunas fuentes indicaron que Pérez podría enviar una oferta de 150 millones de euros por el jugador a los muniqueses.

Sin embargo, el Bayern indicó que por el momento no está abierto a negociaciones sobre este asunto. Herbert Hainer enfatizó que Olise es un jugador del Bayern y tiene un contrato a largo plazo con el club.

«Michael Olise es un jugador del Bayern y tiene un contrato a largo plazo con el club. No somos un club que tenga como objetivo vender a sus jugadores», dijo Hainer.

Estas palabras muestran claramente que el Bayern ve a Olise como una de las figuras clave para el futuro del equipo. El club muniqués no suele ser de los que dejan ir fácilmente a sus jugadores líderes. Especialmente cuando se trata de un futbolista joven, en desarrollo y con gran potencial ofensivo, el club actúa con aún más cautela.

Olise ha llamado recientemente la atención por su velocidad, técnica, capacidad para regatear oponentes y movimientos creativos en el ataque. Juega activamente por la banda, dando amplitud, creando ocasiones e influyendo en el resultado de los partidos en momentos decisivos. Es natural que un club como el Real esté interesado en un futbolista así.

El club madrileño siempre monitorea a los futbolistas más talentosos del fútbol mundial. Cuando se menciona el nombre de Florentino Pérez en relación con el mercado de fichajes, los aficionados suelen esperar grandes compras. Los rumores sobre una posible oferta de alrededor de 150 millones de euros por Olise también provocaron un gran debate por esta razón.

Pero Hainer respondió a estos comentarios de manera muy tranquila y firme. Según él, si Pérez está realmente considerando enviar una oferta, hasta ahora no ha ocurrido tal situación. Al mismo tiempo, el presidente del Bayern insinuó que la parte madrileña no debería molestarse innecesariamente.

«Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, hasta ahora no ha ocurrido tal situación, podría ahorrarse la molestia», citó Bayern Germany las palabras de Hainer.

Esta declaración es una señal muy clara para el mercado de fichajes: el Bayern no planea vender a Olise. Por supuesto, el mucho dinero puede cambiar muchas cosas en el fútbol. Pero en la situación actual, los muniqueses quieren mantener al futbolista como una parte importante de su proyecto.

Para el Real, este traspaso definitivamente no será fácil. Si el club madrileño muestra un interés serio en Olise, se necesitará no solo una gran suma, sino una oferta deportiva y financiera muy fuerte para convencer al Bayern. Aun así, la decisión final permanecerá en manos de los muniqueses.

Para Olise, tal interés indica que su estatus en el mercado está aumentando. Que un club como el Real esté vinculado a un futbolista que se está destacando en el Bayern puede ser uno de los reconocimientos importantes de su carrera. Pero por ahora, permanece en los planes de los muniqueses.

Tales situaciones añaden más intriga a la ventana de fichajes de verano. Por un lado, el Real, propenso a grandes compras; por el otro, el Bayern, que quiere mantener a sus líderes. Tales disputas de traspasos entre dos gigantes pueden convertirse en una de las tramas más interesantes del mercado del fútbol.

Por ahora, la posición del Bayern es muy simple: Michael Olise no está a la venta. La respuesta de Hainer pareció a Pérez diplomática, pero bastante firme, como un «no molesten». En términos futbolísticos, la puerta de traspasos está actualmente cerrada con llave, y la llave permanece en Múnich.