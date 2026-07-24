Nace en Nicaragua un puma blanco con ojos azules y nariz rosada, una rareza mundial

Un puma albino poco común nació en el zoológico Thomas Belt, ubicado en la ciudad de Juigalpa. El pelaje del puma es completamente blanco, sus ojos son azules y su nariz es de color rosado. Esta apariencia se debe al albinismo, una condición muy rara entre los pumas.

Los veterinarios informaron que el animal se está desarrollando de manera saludable. Su estado es monitoreado constantemente y se están tomando medidas para protegerlo de la luz solar y de los factores ambientales.

Los animales albinos son sensibles a la luz intensa debido a la falta de pigmentación en la piel y los ojos. En la naturaleza, su color blanco también representa una dificultad, ya que estos animales son fácilmente visibles entre la vegetación y las rocas.

El personal del zoológico señaló que el puma requiere cuidados especiales y continúa observando su desarrollo.