Elon Musk revela el obstáculo principal del proyecto Tesla Robotaxi

·69·Tecnología
Elon Musk revela el obstáculo principal del proyecto Tesla Robotaxi

El director de Tesla, Elon Musk, habló sobre los mayores riesgos y limitaciones que enfrenta la expansión de sus taxis autónomos, el proyecto Robotaxi. Según él, aunque el desarrollo técnico del sistema avanza a un ritmo muy rápido, la empresa debe actuar con extrema cautela en materia de seguridad. Así lo informa la publicación Ixbt.com. informa que.

Musk destaca que cada año mueren entre 30 000 y 40 000 personas en accidentes de tráfico en EE. UU., pero la mayoría de estos casos no atraen la atención del público general. Sin embargo, un solo accidente que involucre a un Tesla podría causar un revuelo mundial y poner fin al futuro del proyecto. Precisamente este factor es el principal obstáculo para la popularización del servicio Robotaxi.

Una sola muerte podría cambiarlo todo

El jefe de Tesla no ocultó su preocupación por la reacción de los organismos reguladores. En su opinión, si un vehículo autónomo causa daño a una persona, se convertiría en una sensación a escala mundial. En tal situación, los organismos reguladores podrían intervenir de inmediato para limitar o prohibir totalmente el servicio. «No queremos que nadie resulte herido», enfatizó el empresario.

El objetivo principal de la empresa no es simplemente poner más coches sin conductor en las carreteras, sino garantizar la seguridad absoluta de la tecnología. Musk afirma que el Robotaxi debe alcanzar un nivel de riesgo mínimo, no solo para los humanos, sino también para los animales. Solo cuando se garantice un alto nivel de seguridad, será posible el despliegue a gran escala del servicio.

Integración tecnológica y planes futuros

Al mismo tiempo, Tesla continúa enriqueciendo tecnológicamente su nueva generación de vehículos. Anteriormente se informó que los modelos Cybercab de la gama Robotaxi estarían integrados directamente con el kit de Internet satelital Starlink V5. Esto asegura que el vehículo permanezca en conexión constante y reciba actualizaciones de mapas y del sistema en tiempo real.

Para los mercados en desarrollo, los aspectos de seguridad de esta tecnología también son cruciales. En un momento en que mejorar la seguridad vial es un tema urgente, el enfoque serio de gigantes como Tesla hacia la seguridad demuestra con cuánta cautela los vehículos autónomos entrarán en nuestras vidas en el futuro.

En conclusión, el éxito del proyecto Tesla Robotaxi no depende solo de la perfección del software, sino también de la confianza de la sociedad y de los organismos de control en esta tecnología. Elon Musk entiende bien que para ganar esta confianza, es necesario evitar cualquier error.

TeslaElon MuskRobotaxiCybercabTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Apple retrasa la presentación de sus primeras gafas inteligentesApple retrasa la presentación de sus primeras gafas inteligentesHoy, 02:22OpenAI presenta un modelo de inteligencia artificial de nueva generación a la Casa BlancaOpenAI presenta un modelo de inteligencia artificial de nueva generación a la Casa BlancaHoy, 01:23Canon registra tres nuevas cámaras: lo que se sabeCanon registra tres nuevas cámaras: lo que se sabeHoy, 00:59Pánico en torno a los modelos de IA de China: qué dice el mercado tecnológico de EE. UU.Pánico en torno a los modelos de IA de China: qué dice el mercado tecnológico de EE. UU.Hoy, 00:52Los requisitos de Minecraft aumentan drásticamente por primera vez en 17 añosLos requisitos de Minecraft aumentan drásticamente por primera vez en 17 añosHoy, 00:23Lanzamiento de la actualización de julio para los Samsung Galaxy A57 y Galaxy A27Lanzamiento de la actualización de julio para los Samsung Galaxy A57 y Galaxy A27Ayer, 23:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos japoneses revolucionan el mundo de las baterías: creada la batería de litio-azufre
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño