El Chelsea refuerza su defensa: el traspaso de Maxence Lacroix está cerrado

El club londinense Chelsea está a punto de cerrar su próximo gran fichaje en el mercado de verano. Los "Blues" han llegado a un acuerdo para el traspaso del defensa central del Crystal Palace, Maxence Lacroix. Este acuerdo se considera un paso importante para resolver los problemas en la línea defensiva del club londinense. Así lo informa Goal.com .

Según The Athletic, el valor del traspaso ronda los 52 millones de libras esterlinas (69 millones de dólares). Está previsto que el internacional francés de 26 años pase el reconocimiento médico el viernes. Posteriormente, firmará un contrato de seis años en Stamford Bridge, válido hasta 2032.

Competencia defensiva y cambios en la plantilla

La llegada de Lacroixdebería cambiar radicalmente la jerarquía defensiva. En particular, el futuro de los actuales defensas como Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah y Malang Sarr podría quedar en entredicho. El nuevo entrenador Xabi Alonso tiene como objetivo integrar al nuevo defensa rápidamente durante la pretemporada.

Con 1,90 metros de altura, Maxence Lacroix se convirtió en una pieza fundamental del Crystal Palace la temporada pasada, disputando 55 partidos en todas las competiciones. Su rápida progresión desde su llegada procedente del Wolfsburg ha provocado que su valor de mercado se multiplique varias veces respecto a los 18 millones de euros iniciales.

Según Goal.com, el Crystal Palace ya ha empezado a buscar un sustituto para su líder. Las "Águilas" están considerando las opciones de Chrislain Matsima del Augsburgo y Chibuike Nwaivu del Trabzonspor. Los londinenses deben actuar con rapidez para mantener la estabilidad defensiva antes de que cierre el mercado.

Este traspaso Chelsea encaja con la estrategia a largo plazo de la directiva. El club no solo adquiere a un jugador físicamente fuerte, sino también a un defensa que se maneja bien con el balón en el fútbol moderno. La experiencia de Lacroix con la selección francesa en la Copa Mundial de 2026 también aporta una ventaja adicional al equipo.