Jose Mourinho desea ser entrenador del Real Madrid cuanto antes

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Jose Mourinho desea ser entrenador del Real Madrid cuanto antes

El fútbol mundial está a punto de presenciar uno de los regresos más sensacionales y emocionantes del siglo. El famoso y versátil especialista Jose Mourinho, que ha cautivado los corazones de millones de aficionados, está muy cerca de tomar las riendas del Real Madrid nuevamente. Según la última información exclusiva del prestigioso Diario AS, el acuerdo entre el 'Club Real' y el genio portugués se alcanzó realmente en mayo. Sin embargo, el anuncio oficial de este nombramiento histórico se retrasó ligeramente porque el sabio líder madridista Florentino Perez convocó las próximas elecciones presidenciales para el 7 de junio.

Se dice que tal espera y estado de incertidumbre no agradaron mucho a Jose Mourinho, quien siempre prefiere la rapidez. El entrenador portugués cree que debido a estos procesos políticos ha perdido cerca de dos semanas de tiempo valioso necesario para prepararse para el mercado de fichajes y la nueva temporada. Durante este periodo, ya podría haber llegado a la 'ciudad de los cuentos de hadas', Madrid, y comenzar a liderar al equipo hacia nuevas victorias.

Ahora que todos los asuntos organizativos y las elecciones han concluido con éxito y Florentino Perez ha vuelto a ocupar el asiento presidencial, Mourinho exige a la dirección del Real Madrid que acelere los trámites oficiales. Si este acuerdo se anuncia oficialmente, se abrirá una nueva página en la historia del fútbol mundial — Mourinho regresará al Santiago Bernabeu después de exactamente 13 años de ausencia. Reemplazará a su antiguo protegido y entrenador Alvaro Arbeloa, quien dejó el club tras la temporada 2025/26 completada, e intentará llevar al equipo a nuevas cimas.

¡Sigue siempre la nueva revolución en el Real Madrid, los primeros objetivos de fichaje de Jose Mourinho y las noticias más candentes de la La Liga española con nosotros en las páginas de Zamin!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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