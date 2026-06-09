Antes de la Copa del Mundo 2026, dos participantes —las selecciones nacionales de los Países Bajos y Uzbekistán— se enfrentaron en un partido amistoso. El encuentro, celebrado en Nueva York, EE. UU., fue dramático y terminó con una victoria por 2-1 para los neerlandeses.

Los goles decisivos del partido se marcaron de penalti. Aunque la selección de Uzbekistán logró empatar al final del partido, le faltaron unos minutos para asegurar el empate. Este partido fue una prueba seria para los pupilos de Fabio Cannavaro antes del Mundial.

El Manchester City también prestó especial atención a este encuentro. La razón es que dos jugadores del club —el defensa de la selección nacional de Uzbekistán Abdukodir Husanov y el centrocampista neerlandés Tijjani Reijnders— jugaron los 90 minutos completos.

Neil Leigh, miembro del sitio web oficial del Manchester City, comentó sobre el partido y mencionó la participación de ambos jugadores. Escribió que Reijnders y Husanov, en el partido de preparación en Nueva York antes de la Copa del Mundo, jugaron los 90 minutos completos en el campo..

La selección nacional de los Países Bajos se enfrentó al representante de Asia Central, Uzbekistán, en un partido disputado sin espectadores en un estadio de Manhattan. Cody Gakpo desempeñó un papel clave. El delantero neerlandés marcó dos veces de penalti para llevar a su equipo a la victoria.

En los primeros minutos del partido, los Países Bajos se mostraron más activos. En el minuto 13, Tijjani Reijnders remató de cabeza, pero el balón salió rozando la portería. Poco después, otro intento suyo también se desvió ligeramente del objetivo.

En el minuto 32, Crysencio Summerville recibió una falta en el área y el árbitro señaló penalti. Cody Gakpo transformó con confianza el lanzamiento desde los 11 metros para abrir el marcador.

En la parte final del juego, los Países Bajos se quedaron con un hombre menos. Guus Til recibió una tarjeta roja por tocar el balón con la mano. Esta situación dio a la selección de Uzbekistán la oportunidad de aumentar la presión y empatar.

En el tiempo de descuento, los "Lobos Blancos" lograron su objetivo. Igor Sergeyev marcó desde corta distancia para poner el 1-1 en el marcador. Este gol dio un gran impulso moral a Uzbekistán e inspiró confianza en los aficionados para conseguir el empate.

Sin embargo, en los últimos momentos del dramático partido, se señaló otro penalti. En el minuto 97, Jan Paul van Hecke recibió una falta en el área y el árbitro señaló el punto de penalti por segunda vez. Cody Gakpo tampoco falló esta vez, dando la victoria por 2-1 a los Países Bajos.

Otro representante del Manchester City, Nathan Aké, permaneció en el banquillo durante este encuentro. Así, dos jugadores del club —Reijnders y Husanov— jugaron el partido completo, mientras que Aké no participó.

La selección nacional de los Países Bajos comenzará su participación en la Copa del Mundo el 14 de junio contra Japón. La "Oranje" llegó a la final de la Copa del Mundo en 1974, 1978 y 2010, y esta vez también participará en el torneo con grandes ambiciones.

Abdukodir Husanov y sus compañeros uzbekos jugarán en la fase final de la Copa del Mundo por primera vez en la historia de nuestro país. La selección de Uzbekistán jugará su primer partido del Grupo K contra Colombia el 18 de junio.

La actuación de Husanov contra los Países Bajos puede evaluarse de dos maneras a primera vista. Por un lado, realizó acciones muy útiles en ciertas situaciones. El defensa hizo dos intercepciones, bloqueó dos disparos y, al final del partido, despejó un tiro de su compañero del Manchester City, Tijjani Reijnders, sobre la línea de gol.

Este episodio mostró la vigilancia de Abdukodir como defensa, su capacidad para elegir posiciones y su determinación para luchar hasta el final. Despejar el tiro de Reijnders sobre la línea no es una tarea fácil, especialmente cuando la fatiga aumenta al final del partido.

Pero, por otro lado, hubo episodios difíciles para Husanov en este partido. Durante un saque de esquina, él y Rustam Ashurmatov fueron sancionados por una falta sobre Jan van Hecke, y este episodio exacto condujo al penalti decisivo.

Según las estadísticas, Husanov ganó solo uno de seis duelos. También cometió cuatro faltas. Al final de la primera parte, los árbitros no consideraron penalti su acción contra Malen en el área. Por lo tanto, hubo suficientes situaciones peligrosas para Abdukodir en este juego.

Hay que admitirlo: es exactamente para esto que se necesitan este tipo de partidos antes de la Copa del Mundo. Cuando juegas contra un oponente fuerte, cada pequeño error puede tener grandes consecuencias. Un equipo del calibre de los Países Bajos castiga estas situaciones de inmediato.

Este partido será una gran lección para Husanov. Tiene potencial, fuerza física y capacidad defensiva. Pero en la Copa del Mundo, no solo la fuerza, sino también la compostura, la lectura correcta del juego y la precaución en el área serán de importancia decisiva.

Para la selección de Uzbekistán, este partido, a pesar del resultado, fue una prueba útil. El equipo luchó hasta el final contra un oponente fuerte, empató y estuvo muy cerca de conseguir el empate. Pero el penalti en los últimos minutos demostró una vez más que la concentración no debe bajar ni un segundo en los grandes torneos.

Ahora, el equipo de Cannavaro sacará conclusiones de este partido. Los errores defensivos, las acciones en el área, la eficacia en los duelos y la concentración al final del juego: todo esto debe revisarse antes del primer partido de la Copa del Mundo contra Colombia.

Para Abdukodir Husanov, este partido también fue una experiencia amarga pero necesaria. Así es el gran fútbol: en un episodio te conviertes en héroe y en el siguiente, tu error se vuelve decisivo. Lo importante es sacar las conclusiones correctas.

La Copa del Mundo se acerca. Para Uzbekistán, cada partido amistoso, cada error y cada acción positiva es ahora parte de una gran preparación. En este sentido, el partido contra los Países Bajos fue una lección valiosa para nuestra selección nacional.