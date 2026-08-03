Polémica por el fichaje de Casemiro: el conflicto entre LA Galaxy e Inter Miami

La situación relacionada con el fichaje del famoso mediocampista brasileño Casemiro por el Inter Miami, en la Major League Soccer (MLS), ha provocado una grave polémica. Según Goal.com, la liga ha abierto oficialmente una investigación especial por unas circunstancias sospechosas surgidas tras el fichaje y una posible infracción del reglamento. Este caso está causando un gran revuelo en el fútbol estadounidense. Al respecto, Goal.com informa .

En la rueda de prensa celebrada después del empate sin goles contra Dallas, el director general de LA Galaxy, Will Kuntz, reveló información inesperada sobre las intenciones iniciales del jugador brasileño. Según explicó, el experimentado futbolista, cinco veces campeón de la Liga de Campeones a lo largo de su carrera, había afirmado anteriormente de forma tajante que quería jugar en el equipo de la costa oeste.

La declaración de Kuntz y la cuestión de los derechos de descubrimiento

En una entrevista con los periodistas, Will Kuntz habló sobre el cambio de opinión del jugador: “Es cierto que Casemiro llamó para decir que siempre había querido jugar en el Inter Miami. Pero también es cierto que eso ocurrió apenas dos meses después de que nos dijera que solo quería jugar para Galaxy”. Esta declaración intensificó aún más el conflicto entre los dos clubes.

La principal causa de esta polémica está relacionada con el sistema de «derechos de descubrimiento» (discovery rights) de la MLS. Según esta norma, cualquier club de la MLS puede tener prioridad para fichar a jugadores extranjeros. Cada equipo puede mantener en su lista un máximo de cinco futbolistas de este tipo. Al parecer, LA Galaxy tenía inicialmente los derechos sobre el brasileño de 34 años, pero el Inter Miami anunció que los había adquirido durante el proceso de fichaje.

Investigación y acuerdo entre las partes

La dirección de la liga está examinando minuciosamente los aspectos financieros y legales del fichaje. Aun así, se ha informado de que los dos clubes alcanzaron un acuerdo provisional con el objetivo de rebajar la tensión surgida.

En un comunicado oficial difundido por LA Galaxy se afirma: “LA Galaxy e Inter Miami han llegado a un acuerdo sobre los derechos de prioridad relacionados con el fichaje de Casemiro. Las condiciones de este acuerdo se anunciarán una vez concluya la investigación de la MLS sobre una posible infracción del reglamento”. Por ahora, ambas partes esperan los resultados oficiales.

El propio jugador ha señalado que no está tratando de evitar la polémica surgida. En entrevistas anteriores, Casemiro explicó que su vínculo personal con Miami y su deseo de trabajar junto a sus nuevos compañeros influyeron considerablemente en su decisión. También añadió que la comodidad de su familia y el clima desempeñaron un papel importante en su elección.