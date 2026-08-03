Vasilije Adžić se marcha de la Juventus al Sassuolo

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Vasilije Adžić se marcha de la Juventus al Sassuolo

El Sassuolo, club de la Serie A italiana, anunció oficialmente el fichaje de Vasilije Adžić, joven talento de la Juventus. El acuerdo, cerrado en los últimos instantes del mercado, supone un paso importante en la carrera del joven centrocampista y le permitirá acumular minutos de juego. Según Goal.com que informa.

La directiva del Sassuolo, activa cuando faltaba poco para el cierre del mercado, acordó rápidamente todas las condiciones. El Cagliari, que llevaba varios días trabajando en este traspaso, terminó siendo superado por su rival en el último momento. Así, el futbolista montenegrino nacido en 2006 jugará a las órdenes del entrenador Alberto Aquilani.

Detalles del traspaso y condiciones del contrato

Según informó el servicio de prensa del Sassuolo Calcio, el centrocampista llega al club de Emilia-Romaña cedido hasta el final de la temporada. El contrato incluye una opción de compra y una cláusula de recompra a favor de la Juventus. Esto demuestra que el club turinés sigue atento al futuro de su canterano y continuará supervisando su desarrollo.

Nacido en Nikšić, Montenegro, Vasilije comenzó su formación en el equipo Polet Stars. Después pasó al Budućnost, donde debutó con el primer equipo a los 16 años. Tras marcar solo nueve minutos después de saltar al campo, el talentoso futbolista se convirtió en el segundo goleador más joven de la historia del campeonato nacional.

Sus primeros pasos en Europa e Italia

Después de destacar en el Budućnost, el jugador llamó la atención de la Juventus en agosto de 2024 y se incorporó al club turinés. Primero jugó con el equipo juvenil, pero pronto comenzó a ser convocado con el primer equipo. Llegó a debutar en la Serie A, la Liga de Campeones y la Copa Italia.

Durante la temporada pasada, el futbolista también dejó huella con un gol memorable ante el Inter. Además, marcó su primer tanto con la selección de Montenegro. Ahora, ganar experiencia en el Sassuolo y seguir mejorando su nivel de juego son los principales objetivos del jugador de 19 años.

Vasilije AdžićSassuoloJuventusSerie AFichajes
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