Un escándalo de exámenes arrebata la vida a un joven de 17 años

El escándalo en torno al examen nacional NEET de acceso a las universidades de medicina en la India ha provocado una nueva tragedia. Kaxaan Patel, de 17 años, quien debía repetir el examen, se quitó la vida tres días antes de la prueba.

La tragedia ocurrió la mañana del 18 junio en la ciudad de Ahmedabad. Cuando sus padres entraron a su habitación, todo estaba en su lugar: su ordenador portátil estaba abierto, sus libros y cuadernos sobre el escritorio, su guitarra eléctrica en la esquina y sus obras favoritas en la estantería. Solo faltaba una cosa: el propio Kaxaan.

El joven debía volver a presentar el examen debido a una polémica por la filtración de preguntas en la prueba de este año. Al igual que millones de aspirantes, se estaba preparando para el nuevo examen. Según sus allegados, la incertidumbre generada y la fuerte presión psicológica afectaron gravemente su estado.

Según los medios de comunicación, Kaxaan es uno de los al menos 21 estudiantes que se quitaron la vida a raíz de este escándalo de exámenes. Estos hechos provocaron protestas masivas en todo el país.

En Delhi, miles de jóvenes exigieron que los responsables de las fallas en el sistema educativo y de los problemas con los exámenes rindieran cuentas. Tras días de protestas, el ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, dejó su cargo.

La familia de Kaxaan Patel afirma que el sueño de su hijo era ser médico, pero que la crisis en torno al examen convirtió ese sueño en una tragedia. Este suceso ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión del sistema educativo y la salud mental de los jóvenes en la India.