¿Cómo maman las crías de ballena bajo el agua? (video)

Las ballenas no se reproducen poniendo huevos como los peces. Son mamíferos, lo que significa que dan a luz crías vivas y las alimentan con leche materna. Lo más fascinante es que la lactancia de las crías de ballena también ocurre bajo el agua.

Durante la lactancia, la cría de ballena sujeta firmemente la glándula mamaria de la madre con los labios. Por su parte, la ballena madre expulsa la leche directamente en la boca de la cría mediante músculos potentes y especiales. Esto evita que la leche se mezcle con el agua de mar y se disipe.

La leche de ballena es mucho más espesa que la leche común y puede contener entre un 35 y un 50 por ciento de grasa. Gracias a este alto contenido de grasa, la leche no se disuelve rápidamente en el agua y la cría obtiene una gran cantidad de energía en poco tiempo.

Esto les ayuda a crecer muy rápidamente. Las crías de algunas especies de ballenas grandes pueden ganar entre 40 y 90 kilogramos de peso al día.