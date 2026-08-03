«Neftchi» se frena en Samarcanda: el líder pierde puntos

En la 15.ª jornada de la Superliga, el «Neftchi», que lucha por el título, dejó escapar puntos importantes en Samarcanda. El equipo de Ferganá visitó al «Dinamo» y empató 0-0 en un partido con muchas ocasiones, pero sin goles.

Ambos equipos crearon situaciones peligrosas ante la portería rival. Sin embargo, la imprecisión en los remates finales y las seguras actuaciones de los porteros impidieron que los aficionados celebraran goles.

Hubo ocasiones, pero el marcador no cambió

Desde los primeros minutos, los equipos mostraron un fútbol prudente, aunque activo. El «Dinamo» jugó en casa sin temer al líder, mientras que el «Neftchi» intentó imponerse mediante la posesión del balón y su experimentada línea de ataque.

Por parte del conjunto de Samarcanda, Anvarjon Xojimirzayev, Tigran Avanesyan y Xaris Xaydarevich intentaron desarrollar los ataques. En la línea ofensiva del equipo de Ferganá estuvieron activos Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov y Zoran Marushich.

Aun así, ambas porterías permanecieron imbatidas tanto en la primera parte como después del descanso.

El «Dinamo» hizo tres cambios de una vez

En el minuto 62, el cuerpo técnico del club de Samarcanda introdujo a tres futbolistas de golpe para cambiar el guion del partido.

Jahongirbek Abdusalomov, Rasul Yo‘ldoshev y Nurillo To‘xtasinov entraron al campo. La decisión mostró que el equipo local buscaba aportar nuevas fuerzas y velocidad a su ataque.

El «Neftchi» también hizo un cambio al comienzo de la segunda parte. Alisher Odilov sustituyó a Nurmuhammad Abdug‘aniyev. En el minuto 63, Juraniy Fransisko Ferreyra reemplazó a Vladimir Yovovich.

Ambos equipos recurrieron a sus suplentes, pero los cambios no lograron mover los ceros del marcador.

Conserva el liderato, pero pierde dos puntos

Tras el empate sin goles, el «Neftchi» elevó su cuenta a 36 puntos y mantiene el liderato de la clasificación de la Superliga.

Sin embargo, el equipo de Ferganá habría podido alejarse de sus perseguidores con una victoria en Samarcanda. Desde esta perspectiva, el empate puede considerarse no como un punto ganado, sino como dos puntos perdidos para el «Neftchi».

El «Dinamo» sumó un punto ante un rival de primer nivel y alcanzó los 21 puntos. El club de Samarcanda ocupa la novena posición después de 15 jornadas.

Equipo Puntos Posición «Neftchi» 36 1 «Dinamo» 21 9

Los defensas superaron a los delanteros

Aunque no hubo goles, eso no significa que el partido fuera aburrido. Ambos equipos tuvieron ocasiones para abrir el marcador, pero las defensas no cometieron errores en los momentos decisivos.

Edem Nemanov, guardameta del «Dinamo», y Botirali Ergashev, portero del «Neftchi», ayudaron a sus equipos a mantener la portería a cero.

En especial, el «Dinamo» demostró, al sumar un punto contra el líder, que es un equipo complicado para cualquier rival en casa. El «Neftchi», por su parte, tuvo dificultades para transformar su dominio en goles.

Acta del partido

Superliga, 15.ª jornada

«Dinamo» — «Neftchi» 0-0

«Dinamo»: Edem Nemanov, Mixail Shtefan, Sanjar Qodirqulov, Anvarjon Xojimirzayev (Jahongirbek Abdusalomov, 62), Tigran Avanesyan (Rasul Yo‘ldoshev, 62), Jaloliddin Jumaboyev, Oybek O‘rmonjonov, Marko Stanoyevich, Xaris Xaydarevich (Nurillo To‘xtasinov, 62), Firdavs Abdurahmonov, Behruzbek Oblaqulov.

«Neftchi»: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Vladimir Yovovich (Juraniy Fransisko Ferreyra, 63), Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov, Nurmuhammad Abdug‘aniyev (Alisher Odilov, 46), Anvarjon G‘ofurov, Zoran Marushich, Farrux Sayfiyev.

Cada punto cuenta en la lucha por el título

A medida que se acerca la segunda parte de la temporada, cada partido cobra más importancia para el «Neftchi». Aunque mantiene el liderato, el empate en Samarcanda puede permitir que sus rivales reduzcan la distancia.

El «Dinamo», por su parte, reforzó su posición en la clasificación gracias al punto conseguido ante un rival de primer nivel. Si el equipo de Samarcanda aprovecha mejor sus ocasiones ofensivas en las próximas jornadas, podrá acercarse a los primeros puestos.

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