Se bloquearon cuentas de usuarios de WhatsApp

·27·Tecnología
Se bloquearon cuentas de usuarios de WhatsApp

Una falla técnica afectó a WhatsApp, el servicio de mensajería utilizado por millones de personas en todo el mundo: varias cuentas de usuarios fueron bloqueadas inesperadamente y puestas bajo revisión. Esta situación afectó la comunicación diaria y el trabajo de muchos usuarios activos. La información fue publicada por Techcrunch.com que lo informa.

Según TechCrunch, durante las últimas horas decenas de usuarios se quejaron en las redes sociales de que sus cuentas de WhatsApp habían sido bloqueadas por Meta y trasladadas a la fase de «revisión». Las personas afectadas publicaron mensajes en las plataformas X y Threads, y señalaron que ya no podían utilizar el servicio.

Restricciones que enfrentaron los usuarios

Al intentar acceder a la aplicación, los usuarios veían una ventana especial con el siguiente mensaje: «Se están revisando la actividad de tu cuenta y los datos de tu dispositivo para comprobar el cumplimiento de las condiciones del servicio. Normalmente te informaremos del resultado en un plazo de 24 horas».

Cabe señalar que esta popular aplicación de chat propiedad de Meta cuenta con más de 3 mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Por ello, incluso una falla de alcance relativamente limitado puede obstaculizar el trabajo de miles de personas.

La respuesta oficial de Meta

En respuesta a una consulta de TechCrunch, representantes de Meta reconocieron el problema y confirmaron que estaban trabajando para solucionarlo. Sin embargo, la empresa no precisó qué regiones habían sido las más afectadas ni cuál fue la causa exacta de la falla.

«Bloqueamos continuamente las cuentas para combatir a quienes intentan abusar de nuestro servicio y garantizar la seguridad de los usuarios. A veces cometemos errores en este proceso y, en esos casos, actuamos lo más rápido posible para ayudar a las personas a restablecer sus comunicaciones. Hemos tomado medidas para recuperar el acceso a las cuentas afectadas», declaró un representante de la empresa.

Actualmente, el problema se está resolviendo gradualmente y los usuarios están recuperando el acceso a sus cuentas. Aun así, los especialistas esperan que se tomen las medidas necesarias para evitar que estos errores masivos de los sistemas de seguridad vuelvan a ocurrir en el futuro.

WhatsAppMetaTecnologíaBloqueoTechCrunch
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Apple por fin actualizó el asistente de voz Siri, pero por alguna razón no generó revueloApple por fin actualizó el asistente de voz Siri, pero por alguna razón no generó revueloAyer, 23:57Se revelan las capacidades de la cámara del smartphone Samsung Galaxy S27 ProSe revelan las capacidades de la cámara del smartphone Samsung Galaxy S27 ProAyer, 23:51Apple impugna la solicitud del Gobierno británico sobre los datos cifradosApple impugna la solicitud del Gobierno británico sobre los datos cifradosAyer, 23:51La startup estadounidense Base Power recauda 1.000 millones de dólares para baterías residencialesLa startup estadounidense Base Power recauda 1.000 millones de dólares para baterías residencialesAyer, 23:29La aplicación Outernet convierte las publicaciones de las redes sociales en aventurasLa aplicación Outernet convierte las publicaciones de las redes sociales en aventurasAyer, 23:28El flagship Honor Robot Phone: cámaras de 200 MP y batería de 7060 mA·chEl flagship Honor Robot Phone: cámaras de 200 MP y batería de 7060 mA·chAyer, 23:22
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil