Se bloquearon cuentas de usuarios de WhatsApp

Una falla técnica afectó a WhatsApp, el servicio de mensajería utilizado por millones de personas en todo el mundo: varias cuentas de usuarios fueron bloqueadas inesperadamente y puestas bajo revisión. Esta situación afectó la comunicación diaria y el trabajo de muchos usuarios activos. La información fue publicada por Techcrunch.com que lo informa.

Según TechCrunch, durante las últimas horas decenas de usuarios se quejaron en las redes sociales de que sus cuentas de WhatsApp habían sido bloqueadas por Meta y trasladadas a la fase de «revisión». Las personas afectadas publicaron mensajes en las plataformas X y Threads, y señalaron que ya no podían utilizar el servicio.

Restricciones que enfrentaron los usuarios

Al intentar acceder a la aplicación, los usuarios veían una ventana especial con el siguiente mensaje: «Se están revisando la actividad de tu cuenta y los datos de tu dispositivo para comprobar el cumplimiento de las condiciones del servicio. Normalmente te informaremos del resultado en un plazo de 24 horas».

Cabe señalar que esta popular aplicación de chat propiedad de Meta cuenta con más de 3 mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Por ello, incluso una falla de alcance relativamente limitado puede obstaculizar el trabajo de miles de personas.

La respuesta oficial de Meta

En respuesta a una consulta de TechCrunch, representantes de Meta reconocieron el problema y confirmaron que estaban trabajando para solucionarlo. Sin embargo, la empresa no precisó qué regiones habían sido las más afectadas ni cuál fue la causa exacta de la falla.

«Bloqueamos continuamente las cuentas para combatir a quienes intentan abusar de nuestro servicio y garantizar la seguridad de los usuarios. A veces cometemos errores en este proceso y, en esos casos, actuamos lo más rápido posible para ayudar a las personas a restablecer sus comunicaciones. Hemos tomado medidas para recuperar el acceso a las cuentas afectadas», declaró un representante de la empresa.

Actualmente, el problema se está resolviendo gradualmente y los usuarios están recuperando el acceso a sus cuentas. Aun así, los especialistas esperan que se tomen las medidas necesarias para evitar que estos errores masivos de los sistemas de seguridad vuelvan a ocurrir en el futuro.