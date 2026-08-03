Jordan Henderson se incorpora inesperadamente al Chelsea

El experimentado centrocampista Jordan Henderson se incorporó al Chelsea como agente libre tras rescindir su contrato con el Brentford. Según Goal.com, el jugador de 36 años firmó con el club del oeste de Londres hasta el verano de 2028 y se espera que aporte experiencia y liderazgo a sus jóvenes compañeros. Goal.com lo informa.

Tras completar la mitad de su contrato de dos años con el Brentford, el excapitán del Liverpool decidió aceptar un nuevo desafío. En una entrevista concedida al servicio de prensa del club, destacó que no podía rechazar esta oferta.

Gran valoración de su nuevo equipo y sus dirigentes

«Teniendo en cuenta la magnitud del club, el gran respeto que tengo por el entrenador y el nivel de los jugadores, era una oportunidad enorme que no podía rechazar», declaró Henderson. También añadió que le habían impresionado mucho el enfoque y la actitud de los dirigentes del Chelsea.

Esta decisión de la directiva del Chelsea busca cubrir el vacío en el centro del campo dejado por el traspaso definitivo de Andrey Santos al Manchester United este verano. Como la plantilla está formada por muchos jugadores jóvenes, la llegada de un futbolista experimentado será importante para reforzar el ambiente interno y la disciplina.

Una gran experiencia y prestigio internacional

A lo largo de su carrera, el internacional inglés ha conquistado ocho grandes trofeos y sabe perfectamente cómo jugar en situaciones de alta presión. Keith Andrews, antiguo entrenador del Brentford, lo calificó como uno de los líderes más influyentes de la historia reciente de la Premier League.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, también describió a Henderson como «un jugador con mentalidad ganadora» y subrayó que su carácter y energía serían necesarios en cualquier vestuario. Henderson ya suma 90 partidos con la selección inglesa y también fue incluido en la convocatoria para el Mundial de 2026.

Cabe destacar que Stamford Bridge no es un estadio desconocido para Jordan. Allí debutó como profesional en 2008 con el Sunderland. Tras una etapa legendaria en el Liverpool, el centrocampista jugó en el club saudí Al-Ettifaq y en el Ajax, antes de regresar a la liga inglesa en 2025.