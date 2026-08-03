La startup nuclear Valar Atomics capta 1.000 millones de dólares

La empresa Valar Atomics, dedicada al desarrollo de tecnologías nucleares, confirmó oficialmente que ha captado 1.000 millones de dólares en una importante ronda de financiación mediante capital, liderada por el fondo de inversión Sequoia. Según ixbt.com, esta financiación abre una nueva etapa para la startup y podría convertirla en uno de los líderes del mercado de los pequeños reactores modulares. Así lo informa Techcrunch.com .

Según Isaiah Taylor, fundador y director ejecutivo de la empresa, además de la ronda de inversión, Erebor y otros bancos han concedido una línea de crédito de 200 millones de dólares. Bloomberg informa de que, aunque Valar Atomics no ha revelado su valoración de mercado, el valor de la startup se estima en 6.000 millones de dólares.

Valar Atomics está diseñando pequeños reactores modulares (SMRs) ensamblados en fábrica, más baratos y rápidos de construir que las centrales tradicionales. En junio de este año, la empresa demostró que su reactor Ward 250 había logrado alimentar un sistema NVIDIA Blackwell. Además, las partes acordaron desarrollar conjuntamente una planta de inteligencia artificial de 30 megavatt de potencia que no utiliza agua.

La convergencia de la energía nuclear y la inteligencia artificial

Los representantes de la startup aseguran que de cada reactor producido se recopilan los datos de ingeniería y operativos necesarios para mejorar los dispositivos de próxima generación. Esto acelera considerablemente los ciclos de desarrollo tecnológico.

La empresa señala que crear el núcleo NOVA llevó dos años, mientras que poner en funcionamiento el reactor Ward 250 solo requirió siete meses. El proceso se acelera con la construcción de cada nueva instalación, y el objetivo es producir en el futuro decenas, cientos y miles de reactores al año. Esta importante financiación está destinada precisamente a la producción masiva de parques de SMRs.

Competencia y expansión en el sector

Valar Atomics no es el único actor en este ámbito y compite con varias startups. En los últimos meses, Antares recaudó 470 millones de dólares y X-energy consiguió captar 1.000 millones de dólares mediante una IPO.

En la última ronda de financiación de Valar Atomics participaron, junto con Sequoia, los siguientes fondos y entidades de inversión:

Apandion Capital

Atreides Management

Conviction y Dream Ventures

HOF Capital y Point72 Ventures

Riot Ventures, Snowpoint Ventures y Valor Equity Partners

Con los nuevos fondos captados, Shaun Maguire, socio de Sequoia, se incorporó al consejo de administración de la empresa. Se espera que esto refuerce las futuras decisiones estratégicas de la startup y sus planes de expansión en el mercado global.