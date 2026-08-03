El Servicio Federal Antimonopolio de Rusia abre un expediente contra Apple

El Servicio Federal Antimonopolio de la Federación Rusa (FAS) ha abierto oficialmente un expediente contra Apple. La decisión se debe al incumplimiento de una advertencia emitida anteriormente al gigante tecnológico estadounidense, informa Tass.ru. Sobre ello, Ixbt.com informa también.

Según el organismo, Apple no cumplió los requisitos para ofrecer la preinstalación del mensajero nacional Max y de la tienda de aplicaciones RuStore en sus dispositivos iPhone y iPad. Esta situación fue considerada contraria a la legislación del país sobre protección de la competencia.

Requisitos legales y jurisprudencia

Los representantes del servicio antimonopolio recuerdan que su posición sobre este tipo de asuntos ya ha sido confirmada varias veces en procesos judiciales anteriores. A pesar de ello, la empresa sigue retrasando el cumplimiento de algunos requisitos.

En concreto, se señaló que la versión actualizada de iOS publicada el 27 de julio de este año permitía preinstalar un motor de búsqueda ruso. Sin embargo, los requisitos relativos al mensajero nacional y a la tienda de aplicaciones alternativa, también conocida por los usuarios uzbekos, aún no se han cumplido.

Nuevos requisitos legales

Cabe recordar que en Rusia entró en vigor el 1 de septiembre de 2025 una ley que prohíbe limitar la instalación de la tienda de aplicaciones RuStore en dispositivos móviles. Desde esa fecha, la preinstalación del mensajero nacional Max también es obligatoria en todos los smartphones y tabletas vendidos en el país.

Actualmente, el organismo antimonopolio continúa investigando el caso. Si Apple es declarada culpable de una infracción, podría enfrentarse a las sanciones financieras o restricciones correspondientes.