El intenso choque entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y los Países Bajos, celebrado antes del gran festival de fútbol al otro lado del océano, sigue estando en el centro de atención de expertos y aficionados. Aunque los 'Lobos Blancos' opusieron una resistencia valiente y digna contra un rival fuerte, finalmente perdieron el partido con un marcador de 1-2. Tras este emocionante encuentro, portales estadísticos internacionales de prestigio y expertos en fútbol analizaron cuidadosamente el rendimiento de cada uno de nuestros jugadores en el campo y asignaron sus calificaciones.

Según los análisis de clasificación realizados, se identificó a dos futbolistas de la selección de Uzbekistán con los indicadores más altos y ejemplares. Ellos fueron el talentoso defensa Jahongir O‘rozov, que mostró dedicación en la línea defensiva, y el experimentado centrocampista Otabek Shukurov, que realizó un gran volumen de trabajo en el centro del campo. Ambos jugadores fueron galardonados con 6,7 puntos por los expertos y reconocidos como los mejores del equipo.

A continuación, puede conocer en detalle las calificaciones finales asignadas a los miembros de nuestra selección por los portales estadísticos:

Porteros:

Otkir Yusupov — 6,3

Defensa:

Jahongir O‘rozov — 6,7

Abduqodir Husanov — 6,6

Rustam Ashurmatov — 6,5

Laterales:

Sherzod Nasrullayev — 6,3

Farrux Sayfiyev — 6,3

Centrocampistas:

Otabek Shukurov — 6,7

Akmal Mozgovoy — 6,2

Mediapuntas:

Abbosbek Fayzullayev — 6,5

Oston O‘runov — 6,1

Delantero:

Eldor Shomurodov — 6,2

Según los cálculos generales, la calificación promedio del equipo de la selección de Uzbekistán en este partido de alta responsabilidad contra el gigante mundial, los Países Bajos, fue de 6,4 puntos. Este indicador demuestra que nuestros representantes pueden mostrar un fútbol de calidad y sistemático incluso en partidos contra equipos de élite.

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