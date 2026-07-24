Arda Güler sorprende a todos en los entrenamientos del Real Madrid

Mientras el Real Madrid ha comenzado su proceso de preparación para la nueva temporada, el talentoso centrocampista turco Arda Güler ha captado la atención del cuerpo técnico. Según informa el diario AS, el jugador ha regresado de sus vacaciones en un estado físico excelente y con un enorme deseo de demostrar su valía. Tras solo dos días de entrenamiento, los especialistas del club destacan su progresión. Así lo informa Goal.com informa .

En la ciudad deportiva de Valdebebas, un miembro del cuerpo técnico, al observar los movimientos de Güler, comentó: «Está volando». Esta frase se popularizó rápidamente dentro del equipo, convirtiéndose en un símbolo de la seriedad con la que el mediapunta turco se prepara para la nueva temporada. Tras brillar en el tramo final del curso pasado, el jugador aspira ahora a consolidarse en el once titular.

Competencia y nuevos retos

La nueva temporada no será fácil para Arda Güler, ya que la competencia en el Real Madrid ha aumentado. El equipo ha incorporado a un jugador experimentado como Bernardo Silva, y se espera que el talento brasileño Endrick también genere competencia en la banda derecha. Si Mastantuono no es cedido, también podría convertirse en uno de los principales rivales de Güler. Sin embargo, la estrella turca no teme a estos desafíos.

La temporada pasada, Güler disputó un total de 51 partidos en todas las competiciones, logrando marcar 6 goles y repartir 14 asistencias. Cabe destacar que 8 de sus asistencias fueron para Kylian Mbappé. Se espera que la compenetración y el entendimiento mutuo en el campo entre ambos jugadores se conviertan en una nueva arma ofensiva para el club madrileño.

El regreso anticipado de Güler y su intensidad en los entrenamientos le otorgan cierta ventaja sobre sus compañeros. Tiene la intención de aumentar la responsabilidad que asumió en los momentos decisivos de la temporada pasada y justificar plenamente la confianza de los entrenadores. Tras el decepcionante torneo de la selección turca, el jugador se centra ahora totalmente en su carrera en el club.

Actualmente se dice que el jugador está en el mejor estado físico de su carrera. Su velocidad, manejo de balón y visión de juego son muy valorados por los entrenadores. La directiva del Real Madrid también tiene una gran confianza en el potencial de Güler y lo ve como uno de los futuros líderes del equipo.