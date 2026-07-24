Trump advierte sobre un posible gran ataque a Irán: Teherán responde

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Trump advierte sobre un posible gran ataque a Irán: Teherán responde

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo a Irán que está considerando la posibilidad de llevar a cabo un ataque más amplio que los anteriores. Según el periodista de Axios, Barak Ravid, el líder estadounidense está cerca de tomar una decisión y Washington está listo para una posible operación.

Teherán reaccionó duramente a estas declaraciones. Las autoridades iraníes informaron que cualquier ataque contra la infraestructura del país no quedará sin respuesta.

Trump: «Estoy cerca de tomar una decisión»

El periodista de Axios, Barak Ravid, citó en la red social X su conversación con Trump.

«Estoy considerando la posibilidad de un ataque masivo contra Irán. Más grande que los anteriores. Estoy cerca de tomar una decisión. Estamos totalmente preparados para ello», dijo el presidente estadounidense al periodista.

Esta declaración muestra que la tensión entre Washington y Teherán podría alcanzar una etapa aún más peligrosa.

Sin embargo, hasta ahora no se han revelado oficialmente la fecha exacta, los objetivos ni el alcance de la posible operación.

Irán calificó las amenazas como una «señal de desesperación»

Mohsen Rezaei, asesor del líder supremo de Irán, calificó las amenazas de EE. UU. y las declaraciones sobre posibles ataques a la infraestructura iraní como una señal de la «desesperación» de Washington.

«La respuesta de Irán a los ataques contra la infraestructura será dura y decisiva», advirtió Rezaei.

Destacó que las recientes acciones de la administración estadounidense no son una demostración de fuerza, sino que reflejan dificultades para controlar la situación.

Rezaei también mencionó el ataque contra peregrinos en Shalamcheh. Sin embargo, la información proporcionada no reveló los detalles de este evento ni pruebas que vinculen a EE. UU. con el mismo.

El mando militar iraní también emitió una declaración

Según la agencia Pars Today, el mando militar central de Irán, «Khatam al-Anbiya», también reaccionó a las declaraciones de Trump.

En la declaración del mando, se utilizaron términos muy duros e insultantes hacia el presidente de EE. UU., condenando la amenaza de atacar la infraestructura iraní.

EADaily también citó esta declaración. Sin embargo, las expresiones emocionales e insultantes que contiene reflejan la posición de la parte iraní y no deben aceptarse como hechos independientes.

¿Qué podría significar un ataque a la infraestructura?

La principal preocupación de la parte iraní está relacionada con posibles ataques a las instalaciones estratégicas del país.

Entre tales objetivos, teóricamente, se pueden incluir:

  • instalaciones energéticas;

  • bases militares;

  • redes de transporte y comunicación;

  • infraestructura de petróleo y gas;

  • instalaciones de la industria de defensa

pueden ser incluidos.

Sin embargo, la administración de EE. UU. no ha proporcionado información oficial sobre qué instalaciones está considerando. Por lo tanto, las suposiciones sobre objetivos específicos siguen sin confirmarse.

¿Qué riesgos supone la nueva escalada para la región?

Un conflicto militar directo entre EE. UU. e Irán podría tener un impacto grave en la situación en Oriente Medio.

Entre las posibles consecuencias se encuentran la expansión de la confrontación militar en la región, el aumento de los precios del petróleo, el incremento de los riesgos en las rutas comerciales marítimas y el peligro de contraataques contra los aliados de EE. UU. en la región.

En este momento, las duras declaraciones de las partes limitan aún más la posibilidad de una solución diplomática. Si Trump ha tomado una decisión final y cuál será la posible respuesta de Teherán determinará el curso de los acontecimientos futuros.

¿Cree que la tensión entre EE. UU. e Irán puede reducirse mediante negociaciones? Deje su opinión en los comentarios.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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