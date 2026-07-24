Bogdan Guskov se muestra confiado antes de su pelea contra Ankalayev

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Bogdan Guskov se muestra confiado antes de su pelea contra Ankalayev

Bogdan Guskov, clasificado décimo en el ranking de peso semipesado de la UFC, se prepara para uno de los mayores retos de su carrera. El peleador de Uzbekistán se enfrentará en el combate estelar del UFC Fight Night 282 en Abu Dabi a Magomed Ankalayev.Guskov admitió que podría ser considerado el 'underdog' en este enfrentamiento. Sin embargo, asegura que ese estatus ha sido un compañero constante en su carrera y que esta vez tampoco le genera presión psicológica.

Guskov admitió que podría ser considerado el 'underdog' en este enfrentamiento. Sin embargo, asegura que ese estatus ha sido un compañero constante en su carrera y que esta vez tampoco le genera presión psicológica.

Guskov ante el combate más importante de su carrera

Bogdan Guskov se enfrentará a Magomed Ankalayev, uno de los representantes mejor clasificados de la división de peso semipesado.

El combate está programado como la pelea estelar del evento UFC Fight Night 282 en Abu Dabi. Para el deportista uzbeko, esta no es solo una pelea más, sino una oportunidad para escalar posiciones drásticamente en la división.

Sobre el combate

Información

Torneo

UFC Fight Night 282

Lugar

Abu Dabi

Enfrentamiento

Bogdan Guskov — Magomed Ankalayev

Ranking de Guskov

10º puesto

Estatus del combate

Pelea estelar del torneo

«En cada una de mis peleas fui el 'underdog'»

Al comentar antes del combate, Guskov recordó que la mayoría de sus oponentes estaban mejor valorados que él.

«Si miramos mi carrera, especialmente mis peleas en la UFC, todo va en ascenso. Todos los chicos estaban siempre en los primeros puestos. Esto no es nuevo para mí. En cada una de mis peleas fui el 'underdog'. Pero para mí, eso no tiene importancia», dijo Guskov.

Estas palabras demuestran que el atleta se centra en su preparación y sus capacidades, no en las valoraciones externas.

¿Por qué no le asusta el estatus de 'underdog'?

Durante su carrera en la UFC, Guskov ha subido al octágono varias veces contra oponentes mejor valorados.

Por eso, no considera que las cuotas de apuestas o las predicciones de los expertos sean factores decisivos. Su objetivo principal es ejecutar su plan en el octágono y aprovechar al máximo cada oportunidad.

Una victoria contra Ankalayev permitiría a Guskov:

  • subir a los puestos más altos del ranking;

  • acercarse a la carrera por el título;

  • convertirse en uno de los nombres más importantes de la UFC;

  • lograr el resultado más importante de su carrera.

Ankalayev será una prueba seria

Magomed Ankalayev es considerado uno de los peleadores más peligrosos de la categoría de peso semipesado. Su lucha de alto nivel, el control de la distancia y su capacidad para gestionar el ritmo de la pelea podrían ser una tarea compleja para Guskov.

Una de las armas principales del peleador uzbeko es su pegada fuerte y su capacidad para finalizar el combate antes de tiempo. Por ello, en este duelo, un solo movimiento preciso puede cambiar todo el guion.

¿Habrá una gran sorpresa en Abu Dabi?

Aunque Guskov llega a esta pelea como el aspirante con menor ranking, afirma estar acostumbrado a esta situación.

Si para Ankalayev esta es una pelea para mantener su estatus, para Bogdan es la oportunidad de llevar toda su carrera a un nuevo nivel. Ahora, todas las respuestas se darán en el octágono.

¿Crees que Bogdan Guskov puede dar la sorpresa contra Ankalayev? Deja tu opinión en los comentarios.

Bogdan GuskovMagomed AnkalaevUFCAbu DabiUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
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