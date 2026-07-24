Oficial: Jürgen Klopp nombrado entrenador de la selección de Alemania

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) ha tomado una decisión definitiva sobre la dirección del equipo nacional. Tras varios meses de negociaciones, uno de los técnicos más prestigiosos del mundo, Jürgen Klopp, ha sido nombrado nuevo entrenador de la selección nacional de Alemania. Este nombramiento se produce tras la inesperada salida de Julian Nagelsmann. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información, el técnico de 59 años puso fin prematuramente a su actividad en la empresa Red Bull para aceptar este cargo. Según el portal Goal.com, el contrato firmado con Klopp es por cuatro años y se espera que dirija al equipo hasta la Copa Mundial de 2030. En su cuerpo técnico comenzarán a trabajar sus asistentes de muchos años: Peter Krawietz, Pepijn Lijnders y Sven Bender.

Una nueva era y grandes objetivos

Al expresar sus primeras impresiones sobre su nuevo cargo, Jürgen Klopp destacó que dirigir a la selección nacional es para él un orgullo especial. «La selección nacional nos une a los alemanes como ninguna otra cosa. Es precisamente este aspecto lo que hace que esta tarea sea tan especial para mí. Trabajaremos juntos con humildad y paciencia: formaremos un equipo que luche por el otro y que todo el país apoye sinceramente», señaló el entrenador.

Según el presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, Klopp era el candidato único y principal para la organización. Su enfoque apasionado, su reputación entre el público y su capacidad para inspirar a los jugadores se ven como la solución más adecuada para salir de la actual crisis del fútbol alemán.

El vicepresidente de la Federación Alemana de Fútbol, Hans-Joachim Watzke, también valoró positivamente este nombramiento. En su opinión, además de ser uno de los mejores entrenadores del mundo, Klopp es un líder capaz de unir a las personas. Se considera que esta cualidad es muy necesaria para el fútbol alemán en este momento.

Poco tiempo para la preparación

El periodo de adaptación para el nuevo entrenador no será largo. Está previsto que la selección alemana dispute cuatro partidos internacionales entre finales de septiembre y principios de octubre. Klopp deberá, en este corto tiempo, cambiar el estilo de juego del equipo e inculcar su filosofía a los jugadores.

Cabe recordar que Jürgen Klopp dirigió durante muchos años al Liverpool, ganando la Premier League inglesa y la Champions League con el equipo. Su llegada a la selección despierta grandes esperanzas entre los aficionados al fútbol alemán, ya que el equipo no había logrado los resultados esperados en los últimos grandes torneos.