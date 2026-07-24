Ankalaev reconoce la fuerza de Guskov: «Esto no me asusta»

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Ankalaev reconoce la fuerza de Guskov: «Esto no me asusta»

El ex contendiente al título de peso semipesado de la UFC Magomed Ankalaev declaró que, a pesar del cambio de oponente, su objetivo principal sigue siendo el mismo. El luchador ruso, que busca recuperar el cinturón de campeón, destacó especialmente la capacidad de nocaut de Bogdan Guskov.

Ankalaev enfatizó que comprende bien los peligros de su rival, pero que esto no le genera miedo ni preocupación.

Guskov sustituye a Rountree en el octágono

Inicialmente, Magomed Ankalaev debía enfrentarse a Khalil Rountree. Sin embargo, tras el cambio de rival, el representante de Uzbekistán, Bogdan Guskov, ocupó su lugar.

Ankalaev señaló que este cambio afecta en cierta medida el proceso de preparación, ya que los estilos de movimiento de ambos luchadores son diferentes.

« Khalil Rountree era un luchador zurdo. Bogdan es un oponente diestro », dijo Ankalaev.

Por ello, el cuerpo técnico tuvo que adaptar el plan de pelea a las características del nuevo rival.

« Guskov puede noquear a cualquier luchador »

Ankalaev señaló ala pegada de Guskov como su arma más peligrosa.

« Guskov tiene un golpe potente capaz de noquear a cualquier luchador. Es muy peligroso », afirmó el ex contendiente.

El luchador uzbeko puede causar problemas graves con un solo golpe preciso, por lo que cada segundo del combate será vital.

Aunque Ankalaev no subestima las capacidades de su rival, indicó que no planea actuar con excesiva cautela.

« Esto no me asusta »

El luchador ruso destacó que la capacidad de nocaut de Guskov no le genera presión psicológica.

« Esto no me causa miedo ni ansiedad. No hay necesidad de ser precavido. Llevo mucho tiempo en esto. Entraré al octágono y haré mi trabajo ».

Esta declaración demuestra que Ankalaev tiene la intención de llevar la pelea bajo su estilo y tomar la iniciativa desde los primeros minutos.

El objetivo de Ankalaev se mantiene

A pesar del cambio de rival, el objetivo principal de Ankalaev sigue siendo continuar su camino hacia la recuperación del cinturón de campeón.

Para Guskov, una victoria sobre un ex contendiente al título podría ser uno de los mayores logros de su carrera. Por ello, el choque entre la experiencia de Ankalaev y la pegada de Bogdan será la intriga principal.

¿Crees que Bogdan Guskov podrá sorprender a Ankalaev con su pegada? Deja tu opinión en los comentarios.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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