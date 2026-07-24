¿Por qué Guardiola rechazó la oferta de la selección de Italia?

Pep Guardiola consideró la posibilidad de dirigir a la selección nacional de Italia, pero finalmente decidió no aceptar la oferta. El famoso técnico planea tomarse un descanso del fútbol para dedicar más tiempo a su familia.

Según el insider Fabrizio Romano, Guardiola analizó seriamente la opción de la Federación Italiana de Fútbol durante varios días. Sin embargo, su regreso al fútbol se pospondrá para más adelante.

Guardiola tomó su decisión final

Fabrizio Romano informó que el técnico español discutió la posibilidad de dirigir a la selección italiana esta semana.

Tras las conversaciones entre las partes, Guardiola decidió rechazar la propuesta.

Pep prefiere descansar y recuperar energías antes que empezar a trabajar con un nuevo equipo en esta etapa.

Por el momento, no hay información sobre declaraciones oficiales de la Federación Italiana de Fútbol respecto a las negociaciones y la decisión de Guardiola.

¿Por qué Pep descartó la opción italiana?

Según la fuente, la decisión de Guardiola no está relacionada con resultados deportivos ni condiciones contractuales, sino con sus planes personales.

El técnico desea:

dedicar más tiempo a su familia;

descansar tras una larga trayectoria;

recuperar sus fuerzas físicas y mentales;

regresar al fútbol en el momento adecuado.

Por eso, ha preferido no embarcarse en un nuevo proyecto de club o selección por ahora.

«Manchester City» creó una era histórica

El último lugar de trabajo de Pep Guardiola fue el «Manchester City». Trabajó en el club inglés durante diez temporadas, convirtiendo al equipo en uno de los más poderosos del fútbol nacional y europeo.

Competición Títulos ganados Premier League 6 veces UEFA Champions League 1 vez

Guardiola instauró en el City un estilo de juego basado en la posesión, la presión alta y el ataque posicional. Su era fue una de las más exitosas en la historia del club.

Italia busca otro candidato

Tras la negativa de Guardiola, la Federación Italiana de Fútbol deberá considerar otros candidatos para el puesto de entrenador principal.

En cuanto a Pep, aún no se sabe cuándo ni con qué equipo regresará al fútbol. La cuestión de si su próximo destino será un club o una selección sigue abierta.

Sin embargo, cada decisión de un técnico como Guardiola genera, sin duda, un gran interés en el mundo del fútbol.

¿En su opinión, Guardiola debería continuar su carrera en un club o dirigir a una selección nacional? Deje su opinión en los comentarios.